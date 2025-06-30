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В Крыму фотографа привлекли к ответственности за съемку в церкви - РИА Новости, 30.06.2025
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15:16 30.06.2025 (обновлено: 15:20 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/krym-2026318573.html
В Крыму фотографа привлекли к ответственности за съемку в церкви
В Крыму фотографа привлекли к ответственности за съемку в церкви - РИА Новости, 30.06.2025
В Крыму фотографа привлекли к ответственности за съемку в церкви
Ялтинского фотографа привлекли к ответственности за фотосессию в старинной церкви в Белогорском районе Крыма, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:16:00+03:00
2025-06-30T15:20:00+03:00
белогорский район
республика крым
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Ялтинского фотографа привлекли к ответственности за фотосессию в старинной церкви в Белогорском районе Крыма, сообщила пресс-служба МВД республики. Ранее сообщалось, что МВД начало проверку по факту осквернения стариной Армянской церкви XIV века Сурб Егия, под куполом которой воздушные гимнастки устроили фотосессию. Церковь закрыта для прихожан и считается памятником культурного наследия федерального значения. "Установлено, что 46-летний фотограф из Ялты фото воздушных гимнасток наложил с помощью программы Photoshop на фото Армянской церкви. Свою вину мужчина признал и пояснил, что сделал фото для гимнасток без умысла оскорбить чувства верующих, ему понравились красота и величественность объекта", - говорится в сообщении. На него составлен административный протокол за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Материалы направлены в суд.
https://ria.ru/20250629/pristavy-2026081466.html
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белогорский район, республика крым, ялта, происшествия
Белогорский район, Республика Крым, Ялта, Происшествия
В Крыму фотографа привлекли к ответственности за съемку в церкви

В Крыму фотографа привлекли к ответственности за съемку гимнасток в церкви

© ЧП КРЫМКадры фотосессии в храме Сурб Егия
Кадры фотосессии в храме Сурб Егия - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© ЧП КРЫМ
Кадры фотосессии в храме Сурб Егия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Ялтинского фотографа привлекли к ответственности за фотосессию в старинной церкви в Белогорском районе Крыма, сообщила пресс-служба МВД республики.
Ранее сообщалось, что МВД начало проверку по факту осквернения стариной Армянской церкви XIV века Сурб Егия, под куполом которой воздушные гимнастки устроили фотосессию. Церковь закрыта для прихожан и считается памятником культурного наследия федерального значения.
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"Установлено, что 46-летний фотограф из Ялты фото воздушных гимнасток наложил с помощью программы Photoshop на фото Армянской церкви. Свою вину мужчина признал и пояснил, что сделал фото для гимнасток без умысла оскорбить чувства верующих, ему понравились красота и величественность объекта", - говорится в сообщении.
На него составлен административный протокол за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Материалы направлены в суд.
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Белогорский районРеспублика КрымЯлтаПроисшествия
 
 
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