https://ria.ru/20250630/krym-2026318573.html

В Крыму фотографа привлекли к ответственности за съемку в церкви

В Крыму фотографа привлекли к ответственности за съемку в церкви - РИА Новости, 30.06.2025

В Крыму фотографа привлекли к ответственности за съемку в церкви

Ялтинского фотографа привлекли к ответственности за фотосессию в старинной церкви в Белогорском районе Крыма, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:16:00+03:00

2025-06-30T15:16:00+03:00

2025-06-30T15:20:00+03:00

белогорский район

республика крым

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Ялтинского фотографа привлекли к ответственности за фотосессию в старинной церкви в Белогорском районе Крыма, сообщила пресс-служба МВД республики. Ранее сообщалось, что МВД начало проверку по факту осквернения стариной Армянской церкви XIV века Сурб Егия, под куполом которой воздушные гимнастки устроили фотосессию. Церковь закрыта для прихожан и считается памятником культурного наследия федерального значения. "Установлено, что 46-летний фотограф из Ялты фото воздушных гимнасток наложил с помощью программы Photoshop на фото Армянской церкви. Свою вину мужчина признал и пояснил, что сделал фото для гимнасток без умысла оскорбить чувства верующих, ему понравились красота и величественность объекта", - говорится в сообщении. На него составлен административный протокол за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Материалы направлены в суд.

https://ria.ru/20250629/pristavy-2026081466.html

https://ria.ru/20250626/fotograf-2025513824.html

белогорский район

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белогорский район, республика крым, ялта, происшествия