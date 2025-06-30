https://ria.ru/20250630/krym-2026246779.html
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.06.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:41:00+03:00
2025-06-30T11:41:00+03:00
2025-06-30T11:48:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.Сигнал об опасности поступил в 11.37 мск.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия, безопасность
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Россия, Безопасность
В Крыму объявили ракетную опасность
МЧС: в Крыму объявлена ракетная опасность