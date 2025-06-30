https://ria.ru/20250630/krym-2026186447.html

В Крыму отменили предупреждение о беспилотной опасности

В Крыму отменили предупреждение о беспилотной опасности - РИА Новости, 30.06.2025

В Крыму отменили предупреждение о беспилотной опасности

Предупреждение о беспилотной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T01:28:00+03:00

2025-06-30T01:28:00+03:00

2025-06-30T01:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Предупреждение о беспилотной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: отбой беспилотной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение действовало более часа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность