https://ria.ru/20250630/krokus-2026240377.html
Рогов призвал Запад осудить причастность Украины к теракту в "Крокусе"
Рогов призвал Запад осудить причастность Украины к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 30.06.2025
Рогов призвал Запад осудить причастность Украины к теракту в "Крокусе"
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:29:00+03:00
2025-06-30T11:29:00+03:00
2025-06-30T11:29:00+03:00
россия
красногорск
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крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
владимир рогов
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теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал западные страны осудить причастность киевского режима к организации теракта в концертном зале "Крокус сити холл", а в случае отказа их следует признать странами, финансирующими терроризм. Ранее сообщалось, что исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в ходе допросов признались, что его организатором является Украина, а их самих фактически обманули, говорится в показаниях обвиняемых, изложение которых имеется в распоряжении РИА Новости. Согласно показаниям, исполнители теракта получили оружие с территории Украины, при этом в Брянской области их ждала "группа", чтобы помочь им пересечь границу с Украиной. "Этот жуткий теракт в "Крокус сити холл" по отношению к мирному населению продемонстрировал террористическую сущность режима Зеленского. Странам Запада пора осудить причастность киевского режима, а в случае отказа их следует признать странами, финансирующими терроризм", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, власти западных стран финансируют киевский режим, при этом недоговаривают своему населению, что большая часть средств идет на удары по мирным городам России и организацию терактов. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
https://ria.ru/20250630/krokus-2026205743.html
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Рогов призвал Запад осудить причастность Украины к теракту в "Крокусе"
Рогов призвал Запад осудить причастность Киева к организации теракта в "Крокусе"