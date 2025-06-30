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В ГД расказали об "украинских ушах", торчащих из дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 30.06.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:22 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/krokus-2026205743.html
В ГД расказали об "украинских ушах", торчащих из дела о теракте в "Крокусе"
В ГД расказали об "украинских ушах", торчащих из дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 30.06.2025
В ГД расказали об "украинских ушах", торчащих из дела о теракте в "Крокусе"
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что в деле теракта в концертном зале "Крокус сити холл"... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T08:22:00+03:00
2025-06-30T08:22:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
украина
россия
брянская область
дмитрий белик
крокус
аль-каида
крокус сити холл
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что в деле теракта в концертном зале "Крокус сити холл" "украинские уши торчали слишком явно", так как никто не верил, что организацию отхода в сторону украинской границы террористы придумали сами. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в ходе допросов признались, что его организатором является Украина, а их самих фактически обманули, говорится в показаниях обвиняемых, имеющих в распоряжении РИА Новости. Согласно показаниям, исполнители теракта получили оружие с территории Украины, при этом в Брянской области их ждала "группа", чтобы помочь им пересечь границу с Украиной. "Террористы не поразили своими показаниями. В деле "Крокуса" украинские уши слишком явно торчали. Никто и не верил, что расстрел мирных людей и организацию отхода в сторону украинской границы террористы придумали сами", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, одноразовые исполнители, которых не жаль, действия террористического характера и бегство в сторону Украины - это фирменный почерк украинской военной разведки. "Весь западный мир "стыдливо" молчит во всем, что касается действий украинских спецслужб в России. Но хочу заметить, что "Аль-Каида" (запрещена в РФ террористическая организация) - детище Запада, которое вышло из-под контроля. Видимо, выводы не сделали, раз по проторенной дорожке пошли на Украине. А киевский режим - не чета моджахедам, это зверь покрупнее и точно так же может кинуться на дрессировщика", - добавил депутат. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
https://ria.ru/20250629/krokus-2026146258.html
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украина, россия, брянская область, дмитрий белик, крокус, аль-каида, крокус сити холл, происшествия, госдума рф
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Россия, Брянская область, Дмитрий Белик, Крокус, Аль-Каида, Крокус Сити Холл, Происшествия, Госдума РФ
В ГД расказали об "украинских ушах", торчащих из дела о теракте в "Крокусе"

Депутат Белик: в деле о теракте в "Крокусе" украинские уши торчали слишком явно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что в деле теракта в концертном зале "Крокус сити холл" "украинские уши торчали слишком явно", так как никто не верил, что организацию отхода в сторону украинской границы террористы придумали сами.
Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в ходе допросов признались, что его организатором является Украина, а их самих фактически обманули, говорится в показаниях обвиняемых, имеющих в распоряжении РИА Новости. Согласно показаниям, исполнители теракта получили оружие с территории Украины, при этом в Брянской области их ждала "группа", чтобы помочь им пересечь границу с Украиной.
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Один из исполнителей теракта в "Крокусе" хотел остаться жить на Украине
29 июня, 15:34
"Террористы не поразили своими показаниями. В деле "Крокуса" украинские уши слишком явно торчали. Никто и не верил, что расстрел мирных людей и организацию отхода в сторону украинской границы террористы придумали сами", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, одноразовые исполнители, которых не жаль, действия террористического характера и бегство в сторону Украины - это фирменный почерк украинской военной разведки.
«
"Весь западный мир "стыдливо" молчит во всем, что касается действий украинских спецслужб в России. Но хочу заметить, что "Аль-Каида" (запрещена в РФ террористическая организация) - детище Запада, которое вышло из-под контроля. Видимо, выводы не сделали, раз по проторенной дорожке пошли на Украине. А киевский режим - не чета моджахедам, это зверь покрупнее и точно так же может кинуться на дрессировщика", - добавил депутат.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В СК сообщили подробности задержания пособников боевиков из "Крокуса"
23 июня, 17:10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"УкраинаРоссияБрянская областьДмитрий БеликКрокусАль-КаидаКрокус Сити ХоллПроисшествияГосдума РФ
 
 
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