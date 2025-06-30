В ГД расказали об "украинских ушах", торчащих из дела о теракте в "Крокусе"
Депутат Белик: в деле о теракте в "Крокусе" украинские уши торчали слишком явно
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что в деле теракта в концертном зале "Крокус сити холл" "украинские уши торчали слишком явно", так как никто не верил, что организацию отхода в сторону украинской границы террористы придумали сами.
Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в ходе допросов признались, что его организатором является Украина, а их самих фактически обманули, говорится в показаниях обвиняемых, имеющих в распоряжении РИА Новости. Согласно показаниям, исполнители теракта получили оружие с территории Украины, при этом в Брянской области их ждала "группа", чтобы помочь им пересечь границу с Украиной.
По его словам, одноразовые исполнители, которых не жаль, действия террористического характера и бегство в сторону Украины - это фирменный почерк украинской военной разведки.
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"Весь западный мир "стыдливо" молчит во всем, что касается действий украинских спецслужб в России. Но хочу заметить, что "Аль-Каида" (запрещена в РФ террористическая организация) - детище Запада, которое вышло из-под контроля. Видимо, выводы не сделали, раз по проторенной дорожке пошли на Украине. А киевский режим - не чета моджахедам, это зверь покрупнее и точно так же может кинуться на дрессировщика", - добавил депутат.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.