https://ria.ru/20250630/kriminal-2026280787.html

Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале

Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале - РИА Новости, 30.06.2025

Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале

Фигуранты дела об убийствах в Екатеринбурге занимаются незаконной деятельностью с конца 1990-х годов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:01:00+03:00

2025-06-30T13:01:00+03:00

2025-06-30T13:01:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Фигуранты дела об убийствах в Екатеринбурге занимаются незаконной деятельностью с конца 1990-х годов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. В воскресенье суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще троим продлен срок содержания на 72 часа. СК РФ 30 июня сообщил, что резонансное дело в отношении участников преступной группы в Екатеринбурге будет передано в центральный аппарат СК. В ходе расследования были задержаны шесть граждан России, мотивом которых, по версии следствия, стал раздел влияния в бизнесе. "С конца 90-х - начала 2000-х ряд "уважаемых предпринимателей" занимаются незаконной деятельностью по продаже наркотиков, алкогольной, табачной продукции, ведут игорную деятельность, курируют вопросы проституции и распространения порнографических материалов", - сказал собеседник агентства. В том числе, по данным силовых структур, один из членов ОПГ в 2012 году был осужден за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, еще один в 2007 году получил срок по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью. "Значительная часть родственников и сами члены организованной группы официального нигде не работали, под прикрытием главаря продолжали заниматься незаконной деятельностью. При этом у каждого имеется дорогостоящая недвижимость в центре Екатеринбурга, множество машин премиум-класса", - добавил источник. Он уточнил, что в 2001 года было совершено заказное убийство торговавшего одеждой на крупнейшем рынке Екатеринбурге предпринимателя Юнуса Пашаева, который отказывался платить "взносы" ОПГ. В 2010 году друга убитого Фехруза Ширинова, который знал о преступной деятельности группировки, также попытались убить, однако пистолет дал осечку, сам Ширинов вместе с сыном задержал преступника. Посредник покушения начал вымогать у группировки вознаграждение за молчание, однако его вывезли на кладбище и сломали ноги, в результате чего он стал инвалидом и впоследствии скончался, добавил источник. Помимо этого, в 2011 году был убит владелец крупной овощебазы в Екатеринбурге Икрам Гаджиев, который, предположительно, был причастен к жестокому избиению Ширинова. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что временный поверенный в делах РФ дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски "по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана".

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https://ria.ru/20250630/ekaterinburg-2026253571.html

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происшествия, екатеринбург, россия, азербайджан, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)