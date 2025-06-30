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Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале - РИА Новости, 30.06.2025
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13:01 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/kriminal-2026280787.html
Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале
Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале - РИА Новости, 30.06.2025
Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале
Фигуранты дела об убийствах в Екатеринбурге занимаются незаконной деятельностью с конца 1990-х годов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:01:00+03:00
2025-06-30T13:01:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
азербайджан
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Фигуранты дела об убийствах в Екатеринбурге занимаются незаконной деятельностью с конца 1990-х годов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. В воскресенье суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще троим продлен срок содержания на 72 часа. СК РФ 30 июня сообщил, что резонансное дело в отношении участников преступной группы в Екатеринбурге будет передано в центральный аппарат СК. В ходе расследования были задержаны шесть граждан России, мотивом которых, по версии следствия, стал раздел влияния в бизнесе. "С конца 90-х - начала 2000-х ряд "уважаемых предпринимателей" занимаются незаконной деятельностью по продаже наркотиков, алкогольной, табачной продукции, ведут игорную деятельность, курируют вопросы проституции и распространения порнографических материалов", - сказал собеседник агентства. В том числе, по данным силовых структур, один из членов ОПГ в 2012 году был осужден за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, еще один в 2007 году получил срок по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью. "Значительная часть родственников и сами члены организованной группы официального нигде не работали, под прикрытием главаря продолжали заниматься незаконной деятельностью. При этом у каждого имеется дорогостоящая недвижимость в центре Екатеринбурга, множество машин премиум-класса", - добавил источник. Он уточнил, что в 2001 года было совершено заказное убийство торговавшего одеждой на крупнейшем рынке Екатеринбурге предпринимателя Юнуса Пашаева, который отказывался платить "взносы" ОПГ. В 2010 году друга убитого Фехруза Ширинова, который знал о преступной деятельности группировки, также попытались убить, однако пистолет дал осечку, сам Ширинов вместе с сыном задержал преступника. Посредник покушения начал вымогать у группировки вознаграждение за молчание, однако его вывезли на кладбище и сломали ноги, в результате чего он стал инвалидом и впоследствии скончался, добавил источник. Помимо этого, в 2011 году был убит владелец крупной овощебазы в Екатеринбурге Икрам Гаджиев, который, предположительно, был причастен к жестокому избиению Ширинова. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что временный поверенный в делах РФ дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски "по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250630/figurant-2026251530.html
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происшествия, екатеринбург, россия, азербайджан, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Азербайджан, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале

Задержанные на Урале члены ОПГ занимались незаконной деятельностью с конца 90-х

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВиды Екатеринбурга
Виды Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Фигуранты дела об убийствах в Екатеринбурге занимаются незаконной деятельностью с конца 1990-х годов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. В воскресенье суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще троим продлен срок содержания на 72 часа.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
СК назвал причину смерти одного из фигурантов дела ОПГ в Екатеринбурге
Вчера, 11:57
СК РФ 30 июня сообщил, что резонансное дело в отношении участников преступной группы в Екатеринбурге будет передано в центральный аппарат СК. В ходе расследования были задержаны шесть граждан России, мотивом которых, по версии следствия, стал раздел влияния в бизнесе.
"С конца 90-х - начала 2000-х ряд "уважаемых предпринимателей" занимаются незаконной деятельностью по продаже наркотиков, алкогольной, табачной продукции, ведут игорную деятельность, курируют вопросы проституции и распространения порнографических материалов", - сказал собеседник агентства.
В том числе, по данным силовых структур, один из членов ОПГ в 2012 году был осужден за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, еще один в 2007 году получил срок по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
"Значительная часть родственников и сами члены организованной группы официального нигде не работали, под прикрытием главаря продолжали заниматься незаконной деятельностью. При этом у каждого имеется дорогостоящая недвижимость в центре Екатеринбурга, множество машин премиум-класса", - добавил источник.
Он уточнил, что в 2001 года было совершено заказное убийство торговавшего одеждой на крупнейшем рынке Екатеринбурге предпринимателя Юнуса Пашаева, который отказывался платить "взносы" ОПГ. В 2010 году друга убитого Фехруза Ширинова, который знал о преступной деятельности группировки, также попытались убить, однако пистолет дал осечку, сам Ширинов вместе с сыном задержал преступника. Посредник покушения начал вымогать у группировки вознаграждение за молчание, однако его вывезли на кладбище и сломали ноги, в результате чего он стал инвалидом и впоследствии скончался, добавил источник.
Помимо этого, в 2011 году был убит владелец крупной овощебазы в Екатеринбурге Икрам Гаджиев, который, предположительно, был причастен к жестокому избиению Ширинова.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что временный поверенный в делах РФ дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски "по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
СК назвал мотивы преступлений ОПГ, задержанной в Екатеринбурге
Вчера, 12:07
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияАзербайджанМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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