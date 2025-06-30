https://ria.ru/20250630/komplektujuschie-2026201516.html

Названы самые похищаемые автозапчасти в России

Названы самые похищаемые автозапчасти в России - РИА Новости, 30.06.2025

Названы самые похищаемые автозапчасти в России

Автомобильные эмблемы, зеркала, диски, фары и другие элементы стали самыми похищаемыми видами комплектующих в России - спрос на них вырос на маркетплейсах в 2,5 РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T07:16:00+03:00

2025-06-30T07:16:00+03:00

2025-06-30T07:32:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Автомобильные эмблемы, зеркала, диски, фары и другие элементы стали самыми похищаемыми видами комплектующих в России - спрос на них вырос на маркетплейсах в 2,5 раза, говорится в совместном исследовании сервиса по аналитике продаж на маркетплейсах Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур") и страховой компании "Согласие", которое имеется у РИА Новости. "В этом году российские автомобилисты в 2,5 раза чаще стали покупать на крупнейших маркетплейсах новые эмблемы автопроизводителей, боковые зеркала, форсунки омывателей фар, диски и колпаки на них, накладки, заглушки, крепления стеклоочистителей и штатные камеры. По статистике страховщиков, эти виды комплектующих - самые похищаемые среди остальных", - говорится в исследовании на основе аналитики продаж на маркетплейсах и данных автостраховщиков с января по июнь 2025 года. Там также уточнили, что в общей сложности россияне потратили на них с начала года более 148 миллионов рублей. "Если говорить о комплектующих для автомобилей конкретных марок, то по сравнению с первым полугодием минувшего года рекордный рост продаж демонстрируют внешние накладные элементы для BMW: их заказы на онлайн-площадках взлетели в 110,5 раза. В 13 раз увеличились продажи накладок для Volkswagen Polo, в 8,5 раз - для автомобилей Lada... Почти такой же рост продаж форсунок омывателей фар для Ford Focus: их приобрели в 17,5 раза больше по сравнению с прошлым годом", - рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова. По данным сервиса, среди самых затратных категорий товаров оказались боковые зеркала и автомобильные диски. При этом в страховой отметили, в текущем году кражи боковых зеркал уже составили 36% от всех инцидентов с застрахованным транспортом. Также было зафиксировано равное количество происшествий, связанных с колесами и фарами. "Эти и другие элементы, которые несложно снять с припаркованного автомобиля, часто оказываются в центре внимания злоумышленников. При этом особенно бдительными стоит быть владельцам BMW (14% случаев краж деталей), Lada, Mercedes и Toyota (по 9% на каждую марку). Наиболее часто в текущем году происшествия фиксировались в Московском регионе, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде", - рассказал замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Дмитрий Соколов. Он подчеркнул, что ОСАГО не покрывает подобные случаи, а возмещение убытков по КАСКО возможно при условии включения рисков в страховку.

https://ria.ru/20250515/rossija-2017143526.html

https://ria.ru/20250530/toyota-2020056955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, екатеринбург, bmw ag, volkswagen group, ford motor, bmw 1, lada vesta, volkswagen touareg, россия, общество