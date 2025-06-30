Рейтинг@Mail.ru
Названы самые похищаемые автозапчасти в России - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 30.06.2025 (обновлено: 07:32 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/komplektujuschie-2026201516.html
Названы самые похищаемые автозапчасти в России
Названы самые похищаемые автозапчасти в России - РИА Новости, 30.06.2025
Названы самые похищаемые автозапчасти в России
Автомобильные эмблемы, зеркала, диски, фары и другие элементы стали самыми похищаемыми видами комплектующих в России - спрос на них вырос на маркетплейсах в 2,5 РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T07:16:00+03:00
2025-06-30T07:32:00+03:00
авто
екатеринбург
bmw ag
volkswagen group
ford motor
bmw 1
lada vesta
volkswagen touareg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141943/36/1419433667_0:18:2964:1685_1920x0_80_0_0_c99815b5c065143e806e11efe140431c.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Автомобильные эмблемы, зеркала, диски, фары и другие элементы стали самыми похищаемыми видами комплектующих в России - спрос на них вырос на маркетплейсах в 2,5 раза, говорится в совместном исследовании сервиса по аналитике продаж на маркетплейсах Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур") и страховой компании "Согласие", которое имеется у РИА Новости. "В этом году российские автомобилисты в 2,5 раза чаще стали покупать на крупнейших маркетплейсах новые эмблемы автопроизводителей, боковые зеркала, форсунки омывателей фар, диски и колпаки на них, накладки, заглушки, крепления стеклоочистителей и штатные камеры. По статистике страховщиков, эти виды комплектующих - самые похищаемые среди остальных", - говорится в исследовании на основе аналитики продаж на маркетплейсах и данных автостраховщиков с января по июнь 2025 года. Там также уточнили, что в общей сложности россияне потратили на них с начала года более 148 миллионов рублей. "Если говорить о комплектующих для автомобилей конкретных марок, то по сравнению с первым полугодием минувшего года рекордный рост продаж демонстрируют внешние накладные элементы для BMW: их заказы на онлайн-площадках взлетели в 110,5 раза. В 13 раз увеличились продажи накладок для Volkswagen Polo, в 8,5 раз - для автомобилей Lada... Почти такой же рост продаж форсунок омывателей фар для Ford Focus: их приобрели в 17,5 раза больше по сравнению с прошлым годом", - рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова. По данным сервиса, среди самых затратных категорий товаров оказались боковые зеркала и автомобильные диски. При этом в страховой отметили, в текущем году кражи боковых зеркал уже составили 36% от всех инцидентов с застрахованным транспортом. Также было зафиксировано равное количество происшествий, связанных с колесами и фарами. "Эти и другие элементы, которые несложно снять с припаркованного автомобиля, часто оказываются в центре внимания злоумышленников. При этом особенно бдительными стоит быть владельцам BMW (14% случаев краж деталей), Lada, Mercedes и Toyota (по 9% на каждую марку). Наиболее часто в текущем году происшествия фиксировались в Московском регионе, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде", - рассказал замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Дмитрий Соколов. Он подчеркнул, что ОСАГО не покрывает подобные случаи, а возмещение убытков по КАСКО возможно при условии включения рисков в страховку.
https://ria.ru/20250515/rossija-2017143526.html
https://ria.ru/20250530/toyota-2020056955.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141943/36/1419433667_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_0d449ba14eabf078ec865c88273d1394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, екатеринбург, bmw ag, volkswagen group, ford motor, bmw 1, lada vesta, volkswagen touareg, россия, общество
Авто, Екатеринбург, BMW AG, Volkswagen Group, Ford Motor, BMW 1, Lada Vesta, Volkswagen Touareg, Россия, Общество
Названы самые похищаемые автозапчасти в России

В России из автозапчастей чаще всего воруют эмблемы, зеркала и диски

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомашина
Автомашина - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Автомашина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Автомобильные эмблемы, зеркала, диски, фары и другие элементы стали самыми похищаемыми видами комплектующих в России - спрос на них вырос на маркетплейсах в 2,5 раза, говорится в совместном исследовании сервиса по аналитике продаж на маркетплейсах Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур") и страховой компании "Согласие", которое имеется у РИА Новости.
"В этом году российские автомобилисты в 2,5 раза чаще стали покупать на крупнейших маркетплейсах новые эмблемы автопроизводителей, боковые зеркала, форсунки омывателей фар, диски и колпаки на них, накладки, заглушки, крепления стеклоочистителей и штатные камеры. По статистике страховщиков, эти виды комплектующих - самые похищаемые среди остальных", - говорится в исследовании на основе аналитики продаж на маркетплейсах и данных автостраховщиков с января по июнь 2025 года.
Автомобиль Rolls Royce Cullinan - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на пятнадцать процентов
15 мая, 16:08
Там также уточнили, что в общей сложности россияне потратили на них с начала года более 148 миллионов рублей.
"Если говорить о комплектующих для автомобилей конкретных марок, то по сравнению с первым полугодием минувшего года рекордный рост продаж демонстрируют внешние накладные элементы для BMW: их заказы на онлайн-площадках взлетели в 110,5 раза. В 13 раз увеличились продажи накладок для Volkswagen Polo, в 8,5 раз - для автомобилей Lada... Почти такой же рост продаж форсунок омывателей фар для Ford Focus: их приобрели в 17,5 раза больше по сравнению с прошлым годом", - рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.
По данным сервиса, среди самых затратных категорий товаров оказались боковые зеркала и автомобильные диски. При этом в страховой отметили, в текущем году кражи боковых зеркал уже составили 36% от всех инцидентов с застрахованным транспортом. Также было зафиксировано равное количество происшествий, связанных с колесами и фарами.
"Эти и другие элементы, которые несложно снять с припаркованного автомобиля, часто оказываются в центре внимания злоумышленников. При этом особенно бдительными стоит быть владельцам BMW (14% случаев краж деталей), Lada, Mercedes и Toyota (по 9% на каждую марку). Наиболее часто в текущем году происшествия фиксировались в Московском регионе, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде", - рассказал замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Дмитрий Соколов.
Он подчеркнул, что ОСАГО не покрывает подобные случаи, а возмещение убытков по КАСКО возможно при условии включения рисков в страховку.
Автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Toyota не возвращалась с прямыми продажами в Россию, считает эксперт
30 мая, 18:55
 
АвтоЕкатеринбургBMW AGVolkswagen GroupFord MotorBMW 1Lada VestaVolkswagen TouaregРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала