https://ria.ru/20250630/komplektujuschie-2026201516.html
Названы самые похищаемые автозапчасти в России
Названы самые похищаемые автозапчасти в России - РИА Новости, 30.06.2025
Названы самые похищаемые автозапчасти в России
Автомобильные эмблемы, зеркала, диски, фары и другие элементы стали самыми похищаемыми видами комплектующих в России - спрос на них вырос на маркетплейсах в 2,5 РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T07:16:00+03:00
2025-06-30T07:16:00+03:00
2025-06-30T07:32:00+03:00
авто
екатеринбург
bmw ag
volkswagen group
ford motor
bmw 1
lada vesta
volkswagen touareg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141943/36/1419433667_0:18:2964:1685_1920x0_80_0_0_c99815b5c065143e806e11efe140431c.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Автомобильные эмблемы, зеркала, диски, фары и другие элементы стали самыми похищаемыми видами комплектующих в России - спрос на них вырос на маркетплейсах в 2,5 раза, говорится в совместном исследовании сервиса по аналитике продаж на маркетплейсах Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур") и страховой компании "Согласие", которое имеется у РИА Новости. "В этом году российские автомобилисты в 2,5 раза чаще стали покупать на крупнейших маркетплейсах новые эмблемы автопроизводителей, боковые зеркала, форсунки омывателей фар, диски и колпаки на них, накладки, заглушки, крепления стеклоочистителей и штатные камеры. По статистике страховщиков, эти виды комплектующих - самые похищаемые среди остальных", - говорится в исследовании на основе аналитики продаж на маркетплейсах и данных автостраховщиков с января по июнь 2025 года. Там также уточнили, что в общей сложности россияне потратили на них с начала года более 148 миллионов рублей. "Если говорить о комплектующих для автомобилей конкретных марок, то по сравнению с первым полугодием минувшего года рекордный рост продаж демонстрируют внешние накладные элементы для BMW: их заказы на онлайн-площадках взлетели в 110,5 раза. В 13 раз увеличились продажи накладок для Volkswagen Polo, в 8,5 раз - для автомобилей Lada... Почти такой же рост продаж форсунок омывателей фар для Ford Focus: их приобрели в 17,5 раза больше по сравнению с прошлым годом", - рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова. По данным сервиса, среди самых затратных категорий товаров оказались боковые зеркала и автомобильные диски. При этом в страховой отметили, в текущем году кражи боковых зеркал уже составили 36% от всех инцидентов с застрахованным транспортом. Также было зафиксировано равное количество происшествий, связанных с колесами и фарами. "Эти и другие элементы, которые несложно снять с припаркованного автомобиля, часто оказываются в центре внимания злоумышленников. При этом особенно бдительными стоит быть владельцам BMW (14% случаев краж деталей), Lada, Mercedes и Toyota (по 9% на каждую марку). Наиболее часто в текущем году происшествия фиксировались в Московском регионе, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде", - рассказал замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Дмитрий Соколов. Он подчеркнул, что ОСАГО не покрывает подобные случаи, а возмещение убытков по КАСКО возможно при условии включения рисков в страховку.
https://ria.ru/20250515/rossija-2017143526.html
https://ria.ru/20250530/toyota-2020056955.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141943/36/1419433667_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_0d449ba14eabf078ec865c88273d1394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, екатеринбург, bmw ag, volkswagen group, ford motor, bmw 1, lada vesta, volkswagen touareg, россия, общество
Авто, Екатеринбург, BMW AG, Volkswagen Group, Ford Motor, BMW 1, Lada Vesta, Volkswagen Touareg, Россия, Общество
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Автомобильные эмблемы, зеркала, диски, фары и другие элементы стали самыми похищаемыми видами комплектующих в России - спрос на них вырос на маркетплейсах в 2,5 раза, говорится в совместном исследовании сервиса по аналитике продаж на маркетплейсах Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур") и страховой компании "Согласие", которое имеется у РИА Новости.
"В этом году российские автомобилисты в 2,5 раза чаще стали покупать на крупнейших маркетплейсах новые эмблемы автопроизводителей, боковые зеркала, форсунки омывателей фар, диски и колпаки на них, накладки, заглушки, крепления стеклоочистителей и штатные камеры. По статистике страховщиков, эти виды комплектующих - самые похищаемые среди остальных", - говорится в исследовании на основе аналитики продаж на маркетплейсах и данных автостраховщиков с января по июнь 2025 года.
Там также уточнили, что в общей сложности россияне потратили на них с начала года более 148 миллионов рублей.
"Если говорить о комплектующих для автомобилей конкретных марок, то по сравнению с первым полугодием минувшего года рекордный рост продаж демонстрируют внешние накладные элементы для BMW: их заказы на онлайн-площадках взлетели в 110,5 раза. В 13 раз увеличились продажи накладок для Volkswagen Polo, в 8,5 раз - для автомобилей Lada... Почти такой же рост продаж форсунок омывателей фар для Ford Focus: их приобрели в 17,5 раза больше по сравнению с прошлым годом", - рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.
По данным сервиса, среди самых затратных категорий товаров оказались боковые зеркала и автомобильные диски. При этом в страховой отметили, в текущем году кражи боковых зеркал уже составили 36% от всех инцидентов с застрахованным транспортом. Также было зафиксировано равное количество происшествий, связанных с колесами и фарами.
"Эти и другие элементы, которые несложно снять с припаркованного автомобиля, часто оказываются в центре внимания злоумышленников. При этом особенно бдительными стоит быть владельцам BMW (14% случаев краж деталей), Lada, Mercedes и Toyota (по 9% на каждую марку). Наиболее часто в текущем году происшествия фиксировались в Московском регионе, Екатеринбурге
и Нижнем Новгороде", - рассказал замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Дмитрий Соколов.
Он подчеркнул, что
ОСАГО не покрывает подобные случаи, а возмещение убытков по КАСКО возможно при условии включения рисков в страховку.