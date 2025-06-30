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Китай возобновил экспорт морепродуктов из Японии - РИА Новости, 30.06.2025
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04:56 30.06.2025 (обновлено: 05:35 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/kitaj-2026195501.html
Китай возобновил экспорт морепродуктов из Японии
Китай возобновил экспорт морепродуктов из Японии - РИА Новости, 30.06.2025
Китай возобновил экспорт морепродуктов из Японии
Таможня КНР ночью в воскресенье возобновила экспорт японских морепродуктов, остановленный в августе 2023 года из-за сбросов воды с АЭС "Фукусима-1" в океан,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T04:56:00+03:00
2025-06-30T05:35:00+03:00
в мире
япония
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фукусима (префектура)
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ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. Таможня КНР ночью в воскресенье возобновила экспорт японских морепродуктов, остановленный в августе 2023 года из-за сбросов воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, сделав исключение для морепродуктов из 10 префектур, включая Фукусиму, сообщил телеканал NHK. Для восстановления права на экспорт японским компаниям нужно будет зарегистрировать свои перерабатывающие предприятия, когда процедура будет закончена, они смогут восстановить поставки. Кроме того, им потребуется предъявить японские государственные свидетельства о соответствии санитарным нормам, о тестах на радиацию и сертификат о локации производства. По-прежнему нельзя ввозить морепродукты из 10 префектур, включая Фукусиму, Мияги, Токио и другие. Китай являлся крупнейшим импортером японских морепродуктов. В 2022 году объем импорта из Японии этого вида товаров составил 87,1 миллиарда иен (603 миллиона долларов) в год. С августа 2023 Япония начала сбрасывать в океан воду, скопившуюся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам. В ответ на это решение Японии Китай полностью запретил импорт и переработку японских морепродуктов.
https://ria.ru/20250322/japonija-2006670870.html
https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015824088.html
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в мире, япония, китай, фукусима (префектура), фукусима-1, магатэ
В мире, Япония, Китай, Фукусима (префектура), Фукусима-1, МАГАТЭ
Китай возобновил экспорт морепродуктов из Японии

Китай начал экспорт морепродуктов из Японии, за исключением десяти префектур

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. Таможня КНР ночью в воскресенье возобновила экспорт японских морепродуктов, остановленный в августе 2023 года из-за сбросов воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, сделав исключение для морепродуктов из 10 префектур, включая Фукусиму, сообщил телеканал NHK.
Для восстановления права на экспорт японским компаниям нужно будет зарегистрировать свои перерабатывающие предприятия, когда процедура будет закончена, они смогут восстановить поставки. Кроме того, им потребуется предъявить японские государственные свидетельства о соответствии санитарным нормам, о тестах на радиацию и сертификат о локации производства.
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По-прежнему нельзя ввозить морепродукты из 10 префектур, включая Фукусиму, Мияги, Токио и другие.
Китай являлся крупнейшим импортером японских морепродуктов. В 2022 году объем импорта из Японии этого вида товаров составил 87,1 миллиарда иен (603 миллиона долларов) в год.
С августа 2023 Япония начала сбрасывать в океан воду, скопившуюся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам. В ответ на это решение Японии Китай полностью запретил импорт и переработку японских морепродуктов.
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