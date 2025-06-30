https://ria.ru/20250630/kherson-2026239624.html

Женщина умерла при атаке ВСУ в Херсонской области

Женщина умерла при атаке ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.06.2025

Женщина умерла при атаке ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области при атаке ВСУ умерла женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:28:00+03:00

2025-06-30T11:28:00+03:00

2025-06-30T12:20:00+03:00

херсонская область

новая каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. В Херсонской области при атаке ВСУ умерла женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погибла одна мирная жительница, один человек пострадал. В селе Раденск Алешкинского округа погибла женщина 1994 года рождения. Мужчина 1990 года рождения получил множественные осколочные ранения и госпитализирован в больницу Скадовска", — написал глава региона.Другие атаки противника:Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия