Женщина умерла при атаке ВСУ в Херсонской области
Сальдо: в Херсонской области при атаке ВСУ умерла женщина
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. В Херсонской области при атаке ВСУ умерла женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погибла одна мирная жительница, один человек пострадал. В селе Раденск Алешкинского округа погибла женщина 1994 года рождения. Мужчина 1990 года рождения получил множественные осколочные ранения и госпитализирован в больницу Скадовска", — написал глава региона.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Другие атаки противника:
- в селе Тополевка Новокаховского городского округа в результате обстрела загорелся частный дом;
- при тушении пожарные попали под атаку беспилотника — повреждена техника, личный состав не пострадал;
- в Новой Каховке повреждения получили два многоквартирных дома и газопровод;
- без газа остаются 100 человек, ремонтные бригады приступили к работе.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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