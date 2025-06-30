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Женщина умерла при атаке ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 30.06.2025 (обновлено: 12:20 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/kherson-2026239624.html
Женщина умерла при атаке ВСУ в Херсонской области
Женщина умерла при атаке ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.06.2025
Женщина умерла при атаке ВСУ в Херсонской области
В Херсонской области при атаке ВСУ умерла женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:28:00+03:00
2025-06-30T12:20:00+03:00
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. В Херсонской области при атаке ВСУ умерла женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погибла одна мирная жительница, один человек пострадал. В селе Раденск Алешкинского округа погибла женщина 1994 года рождения. Мужчина 1990 года рождения получил множественные осколочные ранения и госпитализирован в больницу Скадовска", — написал глава региона.Другие атаки противника:Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Женщина умерла при атаке ВСУ в Херсонской области

Сальдо: в Херсонской области при атаке ВСУ умерла женщина

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. В Херсонской области при атаке ВСУ умерла женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погибла одна мирная жительница, один человек пострадал. В селе Раденск Алешкинского округа погибла женщина 1994 года рождения. Мужчина 1990 года рождения получил множественные осколочные ранения и госпитализирован в больницу Скадовска", — написал глава региона.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Другие атаки противника:
  • в селе Тополевка Новокаховского городского округа в результате обстрела загорелся частный дом;
  • при тушении пожарные попали под атаку беспилотника — повреждена техника, личный состав не пострадал;
  • в Новой Каховке повреждения получили два многоквартирных дома и газопровод;
  • без газа остаются 100 человек, ремонтные бригады приступили к работе.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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