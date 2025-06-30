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Келлог не признал, что США и Украина затягивают переговоры по Украине - РИА Новости, 30.06.2025
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22:50 30.06.2025 (обновлено: 23:20 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/kellog-2026401846.html
Келлог не признал, что США и Украина затягивают переговоры по Украине
Келлог не признал, что США и Украина затягивают переговоры по Украине - РИА Новости, 30.06.2025
Келлог не признал, что США и Украина затягивают переговоры по Украине
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог не стал признавать, что Вашингтон и Киев затягивают мирные переговоры по Украине, заявив, что это якобы... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T22:50:00+03:00
2025-06-30T23:20:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог не стал признавать, что Вашингтон и Киев затягивают мирные переговоры по Украине, заявив, что это якобы делает Россия. "Заявления России о том, что именно США и Украина затягивают мирные переговоры, необоснованны. Президент Трамп был последователен и непреклонен в достижении прогресса в деле прекращения войны. Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам. &lt;...&gt; Россия не может продолжать тянуть время", — написал он в социальной сети X. Ранее в июне Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют ее в своих интересах. При этом позднее президент в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет. По его словам, в Кремле надеются, что сроки проведения очередного раунда переговоров прояснятся в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250628/nyt-2025965569.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир мединский, кит келлог, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Мединский, Кит Келлог, Владимир Путин
Келлог не признал, что США и Украина затягивают переговоры по Украине

Келлог призвал Россию к мирному соглашению с Украиной

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог не стал признавать, что Вашингтон и Киев затягивают мирные переговоры по Украине, заявив, что это якобы делает Россия.
"Заявления России о том, что именно США и Украина затягивают мирные переговоры, необоснованны. Президент Трамп был последователен и непреклонен в достижении прогресса в деле прекращения войны. Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам. <...> Россия не может продолжать тянуть время", — написал он в социальной сети X.
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Ранее в июне Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют ее в своих интересах. При этом позднее президент в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет. По его словам, в Кремле надеются, что сроки проведения очередного раунда переговоров прояснятся в ближайшие дни.
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