https://ria.ru/20250630/kellog-2026401846.html

Келлог не признал, что США и Украина затягивают переговоры по Украине

Келлог не признал, что США и Украина затягивают переговоры по Украине - РИА Новости, 30.06.2025

Келлог не признал, что США и Украина затягивают переговоры по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог не стал признавать, что Вашингтон и Киев затягивают мирные переговоры по Украине, заявив, что это якобы... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T22:50:00+03:00

2025-06-30T22:50:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог не стал признавать, что Вашингтон и Киев затягивают мирные переговоры по Украине, заявив, что это якобы делает Россия. "Заявления России о том, что именно США и Украина затягивают мирные переговоры, необоснованны. Президент Трамп был последователен и непреклонен в достижении прогресса в деле прекращения войны. Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам. <...> Россия не может продолжать тянуть время", — написал он в социальной сети X. Ранее в июне Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют ее в своих интересах. При этом позднее президент в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет. По его словам, в Кремле надеются, что сроки проведения очередного раунда переговоров прояснятся в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250628/nyt-2025965569.html

https://ria.ru/20250314/peskov-2004985266.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир мединский, кит келлог, владимир путин