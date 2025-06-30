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ВСУ с начала СВО казнили 26 российских военных, говорится в докладе УВКПЧ - РИА Новости, 30.06.2025
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15:35 30.06.2025 (обновлено: 15:36 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/kazn-2026324181.html
ВСУ с начала СВО казнили 26 российских военных, говорится в докладе УВКПЧ
ВСУ с начала СВО казнили 26 российских военных, говорится в докладе УВКПЧ - РИА Новости, 30.06.2025
ВСУ с начала СВО казнили 26 российских военных, говорится в докладе УВКПЧ
Украинские солдаты казнили по меньшей мере 26 российских военных, взятых в плен или раненных на поле боя с февраля 2022 года, в том числе одного - в Донецкой... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:35:00+03:00
2025-06-30T15:36:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Украинские солдаты казнили по меньшей мере 26 российских военных, взятых в плен или раненных на поле боя с февраля 2022 года, в том числе одного - в Донецкой области в конце 2024 года, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. "За отчетный период УВКПЧ проверило казнь российского военнослужащего, вышедшего из строя, украинским военнослужащим в Донецкой области в конце 2024 года. УВКПЧ также отслеживает предполагаемую казнь выбывшего из строя россиянина в Харьковской области в феврале 2025 года. УВКПЧ проверило казнь 26 человек, не участвовавших в боевых действиях (все мужчины), включая российских военнопленных, вооруженными силами Украины с февраля 2022 года. Все, кроме одного, были казнены в 2022 году и начале 2023 года", - сказано в документе. Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, хотя задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
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в мире, украина, донецкая область, оон, харьковская область
В мире, Украина, Донецкая область, ООН, Харьковская область
ВСУ с начала СВО казнили 26 российских военных, говорится в докладе УВКПЧ

УВКПЧ ООН: ВСУ с февраля 2022 года казнили 26 российских военных

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Украинские солдаты казнили по меньшей мере 26 российских военных, взятых в плен или раненных на поле боя с февраля 2022 года, в том числе одного - в Донецкой области в конце 2024 года, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.
"За отчетный период УВКПЧ проверило казнь российского военнослужащего, вышедшего из строя, украинским военнослужащим в Донецкой области в конце 2024 года. УВКПЧ также отслеживает предполагаемую казнь выбывшего из строя россиянина в Харьковской области в феврале 2025 года. УВКПЧ проверило казнь 26 человек, не участвовавших в боевых действиях (все мужчины), включая российских военнопленных, вооруженными силами Украины с февраля 2022 года. Все, кроме одного, были казнены в 2022 году и начале 2023 года", - сказано в документе.
Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, хотя задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
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