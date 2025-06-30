ВСУ с начала СВО казнили 26 российских военных, говорится в докладе УВКПЧ
УВКПЧ ООН: ВСУ с февраля 2022 года казнили 26 российских военных
© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Украинские солдаты казнили по меньшей мере 26 российских военных, взятых в плен или раненных на поле боя с февраля 2022 года, в том числе одного - в Донецкой области в конце 2024 года, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.
"За отчетный период УВКПЧ проверило казнь российского военнослужащего, вышедшего из строя, украинским военнослужащим в Донецкой области в конце 2024 года. УВКПЧ также отслеживает предполагаемую казнь выбывшего из строя россиянина в Харьковской области в феврале 2025 года. УВКПЧ проверило казнь 26 человек, не участвовавших в боевых действиях (все мужчины), включая российских военнопленных, вооруженными силами Украины с февраля 2022 года. Все, кроме одного, были казнены в 2022 году и начале 2023 года", - сказано в документе.
Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, хотя задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.