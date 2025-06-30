https://ria.ru/20250630/kaliningrad-2026250540.html

В Калининграде арестовали троих подростков по делу о покушении на теракт

В Калининграде арестовали троих подростков по делу о покушении на теракт - РИА Новости, 30.06.2025

В Калининграде арестовали троих подростков по делу о покушении на теракт

Суд в Калининграде арестовал троих подростков по делу о покушении на теракт на железнодорожной станции, в районе курорта Пионерский они пытались поджечь... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:51:00+03:00

2025-06-30T11:51:00+03:00

2025-06-30T12:55:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 30 июн — РИА Новости. Суд в Калининграде арестовал троих подростков по делу о покушении на теракт на железнодорожной станции, в районе курорта Пионерский они пытались поджечь оборудование входного светофора, сообщает пресс-служба областного суда. По версии следствия, вечером 23 июня обвиняемые, находясь в районе железнодорожного перегона "Пионерский Курорт — Переславское Новое", совершили попытку поджога и уничтожения батарейного шкафа входного светофора. Объект влияет на соблюдение требований и правил безопасности движения железнодорожного транспорта и функционирование железнодорожного перегона, в случае выведения его из строя появилась бы реальная возможность гибели людей. Однако обвиняемым не удалось довести задуманное до конца по не зависящим от них обстоятельствам, и они скрылись с места преступления. "Постановлениями Ленинградского районного суда ходатайства следователя удовлетворены. В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 августа 2025 года. Постановления не вступили в законную силу", — говорится в сообщении. Отмечается, что 16-летний фигурант обвиняется по трем эпизодам покушения на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, 17-летний — в одном таком эпизоде, еще один 16-летний подросток — в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. Статья УК России 205 предусматривает ответственность от 10 до 20 лет лишения свободы в зависимости от тяжести преступления.

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происшествия, калининград, россия