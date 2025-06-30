Страны G7 призвали Израиль и Иран соблюдать перемирие
Главы G7 призвали Иран соблюдать перемирие и воздерживаться от обогащения урана
Флаг Ирана. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Главы МИД стран G7 призвали Израиль и Иран соблюдать перемирие, а Тегеран воздерживаться от "неоправданного обогащения" урана, говорится в совместном заявлении.
"Мы подтверждаем, что Иран никогда не может иметь ядерного оружия, и призываем Иран воздержаться от возобновления неоправданной деятельности по обогащению", - говорится в заявлении министров.
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Они выступили с призывом возобновить переговоры, направленные на выработку устойчивого соглашения, Иран для этого должен полностью сотрудничать с МАГАТЭ.
Министры призвали Иран и Израиль воздерживаться от действий по дестабилизации региона и соблюдать перемирие.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".