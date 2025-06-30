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Страны G7 призвали Израиль и Иран соблюдать перемирие - РИА Новости, 30.06.2025
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23:33 30.06.2025 (обновлено: 23:52 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/iran-2026404612.html
Страны G7 призвали Израиль и Иран соблюдать перемирие
Страны G7 призвали Израиль и Иран соблюдать перемирие - РИА Новости, 30.06.2025
Страны G7 призвали Израиль и Иран соблюдать перемирие
Главы МИД стран G7 призвали Израиль и Иран соблюдать перемирие, а Тегеран воздерживаться от "неоправданного обогащения" урана, говорится в совместном заявлении. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T23:33:00+03:00
2025-06-30T23:52:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Главы МИД стран G7 призвали Израиль и Иран соблюдать перемирие, а Тегеран воздерживаться от "неоправданного обогащения" урана, говорится в совместном заявлении."Мы подтверждаем, что Иран никогда не может иметь ядерного оружия, и призываем Иран воздержаться от возобновления неоправданной деятельности по обогащению", - говорится в заявлении министров.Они выступили с призывом возобновить переговоры, направленные на выработку устойчивого соглашения, Иран для этого должен полностью сотрудничать с МАГАТЭ.Министры призвали Иран и Израиль воздерживаться от действий по дестабилизации региона и соблюдать перемирие.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250626/iran-2025683224.html
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), g7, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), G7, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Страны G7 призвали Израиль и Иран соблюдать перемирие

Главы G7 призвали Иран соблюдать перемирие и воздерживаться от обогащения урана

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Главы МИД стран G7 призвали Израиль и Иран соблюдать перемирие, а Тегеран воздерживаться от "неоправданного обогащения" урана, говорится в совместном заявлении.
"Мы подтверждаем, что Иран никогда не может иметь ядерного оружия, и призываем Иран воздержаться от возобновления неоправданной деятельности по обогащению", - говорится в заявлении министров.
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Они выступили с призывом возобновить переговоры, направленные на выработку устойчивого соглашения, Иран для этого должен полностью сотрудничать с МАГАТЭ.
Министры призвали Иран и Израиль воздерживаться от действий по дестабилизации региона и соблюдать перемирие.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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