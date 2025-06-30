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В ЦАХАЛ заявили об устранении иранской ядерной угрозы

В ЦАХАЛ заявили об устранении иранской ядерной угрозы - РИА Новости, 30.06.2025

В ЦАХАЛ заявили об устранении иранской ядерной угрозы

Ядерная и ракетная "угрозы" со стороны Ирана устранены, операция израильской армии отбросила развитие данных проектов на годы назад, заявил РАИ Новости... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:07:00+03:00

2025-06-30T17:07:00+03:00

2025-06-30T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ядерная и ракетная "угрозы" со стороны Ирана устранены, операция израильской армии отбросила развитие данных проектов на годы назад, заявил РАИ Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил о победе Тегерана над Тель-Авивом по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ с победой над Израилем. Официальный представитель минздрава исламской республики Хосейн Керманпур заявил, что в результате атак Израиля по территории Ирана погибли более 620 человек, 4870 пострадали. В свою очередь Израиль заявил о более 20 погибших и свыше 1470 пострадавших. Посол Ирана в России Казем Джалали в свою очередь заявлял, что бомбардировки мирных ядерных объектов нанесли им незначительный ущерб и в Тегеране намерены продолжить развитие своей программы мирного атома. "Главная задача операции заключалась в устранении ядерной угрозы и экзистенциальной опасности для Государства Израиль, представленной как иранским ядерным проектом, так и ракетной программой. По нашей оценке, мы смогли отбросить развитие этих программ на долгие годы назад",- сказал Адраи. По словам собеседника агентства, армия Израиля выполнила все поставленные политическим руководством страны задачи в рамках операции "Восходящий лев". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что РФ защищает право Ирана на мирный атом не на словах, а на деле. Позже Путин заявил, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, что он уже в прошлом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте