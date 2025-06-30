https://ria.ru/20250630/iran-2026338937.html

МИД Ирана вызвал поверенного в делах Украины

МИД Ирана вызвал поверенного в делах Украины - РИА Новости, 30.06.2025

МИД Ирана вызвал поверенного в делах Украины

Поверенный в делах Украины в Тегеране был вызван в иранский МИД в понедельник в связи с заявлениями украинских чиновников по поводу действий США и Израиля... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:37:00+03:00

2025-06-30T16:37:00+03:00

2025-06-30T16:37:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 30 июн – РИА Новости. Поверенный в делах Украины в Тегеране был вызван в иранский МИД в понедельник в связи с заявлениями украинских чиновников по поводу действий США и Израиля против Ирана, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства. Ранее, как сообщило украинское издание "Страна.ua", киевский режим "фактически поддержал удары США по Ирану" и отметил "решимость президента Трампа". "В знак протеста против необоснованных комментариев ряда украинских официальных лиц относительно агрессии Израиля и США в отношении Ирана глава отдела первого евразийского департамента МИД Шахрам Фарсаи вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране, ему был передан решительный протест нашей страны по этому поводу", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского МИД. Отмечается, что ряд украинских чиновников поддержали военную агрессию Израиля против Ирана, фактически проигнорировав международно-правовые обязательства Киева перед уставом ООН и женевскими конвенциями. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250628/konflikt-2025974897.html

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025031964.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, страна.ua, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте