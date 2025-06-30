https://ria.ru/20250630/iran-2026332243.html

В ЦАХАЛ заявили, что между армиями Израиля и Ирана нет контактов

В ЦАХАЛ заявили, что между армиями Израиля и Ирана нет контактов - РИА Новости, 30.06.2025

В ЦАХАЛ заявили, что между армиями Израиля и Ирана нет контактов

Вооруженные силы Ирана и Израиля не имеют никаких контактов между собой, в том числе через посредников, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:07:00+03:00

2025-06-30T16:07:00+03:00

2025-06-30T16:07:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана и Израиля не имеют никаких контактов между собой, в том числе через посредников, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. "Контактов не существует", - сказал Эдри, отвечая на вопрос, существуют ли какие-либо контакты между армиями Израиля и Ирана, хотя бы через посредников, чтобы избежать эскалации или случайных инцидентов. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250629/iran-2026139133.html

https://ria.ru/20250625/tegeran-2025454164.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте