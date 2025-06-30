https://ria.ru/20250630/iran-2026229169.html

В Тегеране узнали, что США не планируют смену режима в Иране

В Тегеране узнали, что США не планируют смену режима в Иране - РИА Новости, 30.06.2025

В Тегеране узнали, что США не планируют смену режима в Иране

Тегеран получил от посредников информацию, что США не планируют смену строя в Иране, как и действия против верховного лидера Али Хаменеи, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:40:00+03:00

2025-06-30T10:40:00+03:00

2025-06-30T11:10:00+03:00

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иран

тегеран (город)

сша

маджид тахт-раванчи

дональд трамп

али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Тегеран получил от посредников информацию, что США не планируют смену строя в Иране, как и действия против верховного лидера Али Хаменеи, заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи."Иран через посредников получил послания, что США не стремятся к смене строя в Иране посредством того, чтобы сделать верховного лидера своей целью", - цитирует его слова агентство ISNA.Президент США Дональд Трамп 27 июня заявил, что лично спас Хаменеи от унизительной смерти и не позволил Израилю нанести окончательный удар по иранской столице. В тот же день Трамп заявил, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана после слов Хаменеи о победе над Израилем. Министерство иностранных дел Ирана осудило высказывания президента США Дональда Трампа в адрес верховного лидера Ирана, а также потребовало от Трампа отказаться от неуважительного тона в адрес аятоллы, назвав высказывания неприемлемыми.Во время ирано-израильского конфликта в этом месяце в СМИ неоднократно возникала информация о том, что верховный лидер Ирана может стать целью. Позже Израиль президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что не рассматривает верховного лидера Ирана Али Хаменеи как прямую цель своих ударов и не задается целью сменить власть в стране. Трамп также во время конфликта говорил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять".Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250630/iran-2026229720.html

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в мире, иран, тегеран (город), сша, маджид тахт-раванчи, дональд трамп, али хаменеи