https://ria.ru/20250630/gubernator-2026334878.html

Белгородского вице-губернатора обвинили в хищении средств для фортификаций

Белгородского вице-губернатора обвинили в хищении средств для фортификаций - РИА Новости, 30.06.2025

Белгородского вице-губернатора обвинили в хищении средств для фортификаций

Вице-губернатору Белгородской области, министру имущественных и земельных отношений региона Рустэму Зайнуллину предъявили обвинение по делу о мошенничестве на... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:24:00+03:00

2025-06-30T16:24:00+03:00

2025-06-30T19:09:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгородский областной суд

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976886882_0:39:639:398_1920x0_80_0_0_41325595eb1d765064a0b379eafd5156.jpg

БЕЛГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Вице-губернатору Белгородской области, министру имущественных и земельных отношений региона Рустэму Зайнуллину предъявили обвинение по делу о мошенничестве на сумму 32 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Органами следствия Зайнуллин обвиняется в мошенничестве, хищении в особо крупном размере бюджетных денежных средств путем обмана в группе лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения заместителя губернатора Белгородской области, министра имущественных и земельных отношений Белгородской области на общую сумму не менее 32 миллионов рублей, с которых лично Зайнуллин имел долю не менее четырех миллионов рублей", — сказала судья Светлана Светашова.Она добавила, что эти деньги выделялись для строительства фортификаций на границе с Украиной.По словам судьи, Зайнуллин был задержан 21 июня 2025 года. В этот же день ему предъявили обвинение по части четвертой статьи 159 УК России.Сегодня в Белгородском областном суде проходит заседание по рассмотрению апелляции адвоката Зайнуллина на решение о его аресте. Суд 22 июня заключил его под стражу на два месяца. Защита вице-губернатора просит смягчить меру пресечения.

https://ria.ru/20250627/delo-2025855888.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгородский областной суд, россия