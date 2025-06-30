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Белгородского вице-губернатора обвинили в хищении средств для фортификаций - РИА Новости, 30.06.2025
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16:24 30.06.2025 (обновлено: 19:09 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/gubernator-2026334878.html
Белгородского вице-губернатора обвинили в хищении средств для фортификаций
Белгородского вице-губернатора обвинили в хищении средств для фортификаций - РИА Новости, 30.06.2025
Белгородского вице-губернатора обвинили в хищении средств для фортификаций
Вице-губернатору Белгородской области, министру имущественных и земельных отношений региона Рустэму Зайнуллину предъявили обвинение по делу о мошенничестве на... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:24:00+03:00
2025-06-30T19:09:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгородский областной суд
россия
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БЕЛГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Вице-губернатору Белгородской области, министру имущественных и земельных отношений региона Рустэму Зайнуллину предъявили обвинение по делу о мошенничестве на сумму 32 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.&quot;Органами следствия Зайнуллин обвиняется в мошенничестве, хищении в особо крупном размере бюджетных денежных средств путем обмана в группе лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения заместителя губернатора Белгородской области, министра имущественных и земельных отношений Белгородской области на общую сумму не менее 32 миллионов рублей, с которых лично Зайнуллин имел долю не менее четырех миллионов рублей&quot;, — сказала судья Светлана Светашова.Она добавила, что эти деньги выделялись для строительства фортификаций на границе с Украиной.По словам судьи, Зайнуллин был задержан 21 июня 2025 года. В этот же день ему предъявили обвинение по части четвертой статьи 159 УК России.Сегодня в Белгородском областном суде проходит заседание по рассмотрению апелляции адвоката Зайнуллина на решение о его аресте. Суд 22 июня заключил его под стражу на два месяца. Защита вице-губернатора просит смягчить меру пресечения.
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происшествия, белгородская область, белгородский областной суд, россия
Происшествия, Белгородская область, Белгородский областной суд, Россия
Белгородского вице-губернатора обвинили в хищении средств для фортификаций

Белгородского вице-губернатора обвинили в мошенничестве на сумму 32 млн руб

© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской областиРустэм Зайнуллин
Рустэм Зайнуллин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской области
Рустэм Зайнуллин. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Вице-губернатору Белгородской области, министру имущественных и земельных отношений региона Рустэму Зайнуллину предъявили обвинение по делу о мошенничестве на сумму 32 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«

"Органами следствия Зайнуллин обвиняется в мошенничестве, хищении в особо крупном размере бюджетных денежных средств путем обмана в группе лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения заместителя губернатора Белгородской области, министра имущественных и земельных отношений Белгородской области на общую сумму не менее 32 миллионов рублей, с которых лично Зайнуллин имел долю не менее четырех миллионов рублей", — сказала судья Светлана Светашова.

Она добавила, что эти деньги выделялись для строительства фортификаций на границе с Украиной.
По словам судьи, Зайнуллин был задержан 21 июня 2025 года. В этот же день ему предъявили обвинение по части четвертой статьи 159 УК России.
Сегодня в Белгородском областном суде проходит заседание по рассмотрению апелляции адвоката Зайнуллина на решение о его аресте. Суд 22 июня заключил его под стражу на два месяца. Защита вице-губернатора просит смягчить меру пресечения.
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