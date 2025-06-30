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Греф рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 30.06.2025
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13:29 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/gref-2026288906.html
Греф рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта
Греф рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 30.06.2025
Греф рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта
Искусственный интеллект находится сейчас на ранней стадии своего развития и пока не может полностью заменить человека, пик ИИ впереди, при этом живые сотрудники РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:29:00+03:00
2025-06-30T13:29:00+03:00
технологии
герман греф
сбербанк россии
сбер
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект находится сейчас на ранней стадии своего развития и пока не может полностью заменить человека, пик ИИ впереди, при этом живые сотрудники будут в Сбербанке всегда, но их деятельность сильно изменится, сообщил глава банка Герман Греф. "Сказать, что он (искусственный интеллект - ред.) может в этой важнейшей функции полностью заменить человека, пока нельзя, еще все-таки искусственный интеллект находится на ранней стадии своего развития, и пик его впереди", - сказал Греф в рамках интервью на годовом собрании акционеров. При этом глава Сбербанка выразил надежду, что живые люди в "Сбере" останутся всегда. "И я не думаю, что такие фатальные прогнозы будут иметь место и в будущем. Я думаю то, чем люди занимаются в "Сбере", сильно поменяется, а вот люди будут всегда", - сказал он в ответ на вопрос, будут ли работать живые сотрудники в Сбербанке через 10 лет.
https://ria.ru/20250620/sberbank-2024418151.html
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технологии, герман греф, сбербанк россии, сбер, россия
Технологии, Герман Греф, Сбербанк России, Сбер, Россия
Греф рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта

Глава Сбербанка Греф: пик развития искусственного интеллекта впереди

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Герман Греф. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект находится сейчас на ранней стадии своего развития и пока не может полностью заменить человека, пик ИИ впереди, при этом живые сотрудники будут в Сбербанке всегда, но их деятельность сильно изменится, сообщил глава банка Герман Греф.
"Сказать, что он (искусственный интеллект - ред.) может в этой важнейшей функции полностью заменить человека, пока нельзя, еще все-таки искусственный интеллект находится на ранней стадии своего развития, и пик его впереди", - сказал Греф в рамках интервью на годовом собрании акционеров.
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При этом глава Сбербанка выразил надежду, что живые люди в "Сбере" останутся всегда.
"И я не думаю, что такие фатальные прогнозы будут иметь место и в будущем. Я думаю то, чем люди занимаются в "Сбере", сильно поменяется, а вот люди будут всегда", - сказал он в ответ на вопрос, будут ли работать живые сотрудники в Сбербанке через 10 лет.
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ТехнологииГерман ГрефСбербанк РоссииСберРоссия
 
 
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