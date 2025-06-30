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Греф назвал 2026 год непростым для российского бизнеса
Греф назвал 2026 год непростым для российского бизнеса - РИА Новости, 30.06.2025
Греф назвал 2026 год непростым для российского бизнеса
Следующий год не будет простым для российского бизнеса и банков, многое будет зависеть от геополитики и политики Банка России, заявил глава Сбербанка Герман... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:46:00+03:00
2025-06-30T10:46:00+03:00
2025-06-30T10:58:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
герман греф
сбербанк россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следующий год не будет простым для российского бизнеса и банков, многое будет зависеть от геополитики и политики Банка России, заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках годового общего собрания акционеров."Уже сейчас видно, конечно, будет многое зависеть от геополитики, от того, как будет складываться динамика роста ВВП, динамика ставок Центрального банка, но уже видно, что он (2026 год - ред.) не будет простым, потому что первая половина 26-го года уже сейчас как минимум видна, поэтому он не будет простым для бизнеса, соответственно, в стране он будет непростым для банков", - сказал он."Поэтому нам надо за 2025 год набрать хорошую форму, чтобы в 2026 году не разочаровать наших инвесторов", - добавил Греф.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, герман греф, сбербанк россии
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Герман Греф, Сбербанк России
Греф назвал 2026 год непростым для российского бизнеса
Греф: 2026 года будет непростым для бизнеса и ЦБ РФ