https://ria.ru/20250630/gosduma-2026192151.html

В Госдуме рассказали, как избежать переплат за воду

В Госдуме рассказали, как избежать переплат за воду - РИА Новости, 30.06.2025

В Госдуме рассказали, как избежать переплат за воду

Регулярная поверка счетчиков воды позволит вовремя выявить их неисправность, чтобы избежать переплат за воду, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T03:21:00+03:00

2025-06-30T03:21:00+03:00

2025-06-30T03:21:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Регулярная поверка счетчиков воды позволит вовремя выявить их неисправность, чтобы избежать переплат за воду, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Поверка счетчиков воды специализированными организациями нужна для того, чтобы убедиться в их точности и правильности показаний. Фактически это позволяет избежать переплат за воду, так как неисправный счетчик может завышать реальный расход. Поверка же гарантирует, что ваш счетчик правильно считает воду, и вы платите только за то, что реально использовали. Никаких переплат", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что у каждого счетчика есть свой паспорт с указанием даты следующей поверки, однако в среднем счетчики горячей воды поверяют один раз в четыре года, счетчики холодной воды – раз в шесть лет. Он добавил, что это установленный нормативный срок. По его словам, если межповерочный интервал истек, то показания счетчика ресурсоснабжающей организацией приняты к расчету не будут. "Начисление платы за воду пойдет по нормативу, а может и с применением повышающего коэффициента. Как итог - значительное увеличение платы за воду. Поэтому регулярная поверка счетчиков необходима - так вы сэкономите свои деньги", - заключил он.

https://ria.ru/20250628/moskva-2025967720.html

https://ria.ru/20250506/poverka-2015175309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, жкх, госдума рф