Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как избежать переплат за воду - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/gosduma-2026192151.html
В Госдуме рассказали, как избежать переплат за воду
В Госдуме рассказали, как избежать переплат за воду - РИА Новости, 30.06.2025
В Госдуме рассказали, как избежать переплат за воду
Регулярная поверка счетчиков воды позволит вовремя выявить их неисправность, чтобы избежать переплат за воду, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:21:00+03:00
2025-06-30T03:21:00+03:00
общество
жкх
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19283/89/192838962_0:61:2895:1689_1920x0_80_0_0_b44267a7151bd187259f1f42b47aca71.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Регулярная поверка счетчиков воды позволит вовремя выявить их неисправность, чтобы избежать переплат за воду, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Поверка счетчиков воды специализированными организациями нужна для того, чтобы убедиться в их точности и правильности показаний. Фактически это позволяет избежать переплат за воду, так как неисправный счетчик может завышать реальный расход. Поверка же гарантирует, что ваш счетчик правильно считает воду, и вы платите только за то, что реально использовали. Никаких переплат", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что у каждого счетчика есть свой паспорт с указанием даты следующей поверки, однако в среднем счетчики горячей воды поверяют один раз в четыре года, счетчики холодной воды – раз в шесть лет. Он добавил, что это установленный нормативный срок. По его словам, если межповерочный интервал истек, то показания счетчика ресурсоснабжающей организацией приняты к расчету не будут. "Начисление платы за воду пойдет по нормативу, а может и с применением повышающего коэффициента. Как итог - значительное увеличение платы за воду. Поэтому регулярная поверка счетчиков необходима - так вы сэкономите свои деньги", - заключил он.
https://ria.ru/20250628/moskva-2025967720.html
https://ria.ru/20250506/poverka-2015175309.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19283/89/192838962_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_07b0c91c0e357d1d83fc42c2cf6cac29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, госдума рф
Общество, ЖКХ, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как избежать переплат за воду

Депутат Колунов: поверка счетчиков воды поможет избежать переплат за воду

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСчетчик расхода потребления воды
Счетчик расхода потребления воды - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Счетчик расхода потребления воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Регулярная поверка счетчиков воды позволит вовремя выявить их неисправность, чтобы избежать переплат за воду, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Поверка счетчиков воды специализированными организациями нужна для того, чтобы убедиться в их точности и правильности показаний. Фактически это позволяет избежать переплат за воду, так как неисправный счетчик может завышать реальный расход. Поверка же гарантирует, что ваш счетчик правильно считает воду, и вы платите только за то, что реально использовали. Никаких переплат", - сказал Колунов.
Счетчики учета воды - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Москве продлили срок передачи показаний счетчиков за услуги ЖКХ
28 июня, 03:27
Парламентарий отметил, что у каждого счетчика есть свой паспорт с указанием даты следующей поверки, однако в среднем счетчики горячей воды поверяют один раз в четыре года, счетчики холодной воды – раз в шесть лет. Он добавил, что это установленный нормативный срок. По его словам, если межповерочный интервал истек, то показания счетчика ресурсоснабжающей организацией приняты к расчету не будут.
"Начисление платы за воду пойдет по нормативу, а может и с применением повышающего коэффициента. Как итог - значительное увеличение платы за воду. Поэтому регулярная поверка счетчиков необходима - так вы сэкономите свои деньги", - заключил он.
Счетчик учета воды - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Юрист рассказал о новостях в процедуре поверки счетчиков
6 мая, 03:15
 
ОбществоЖКХГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала