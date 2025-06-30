https://ria.ru/20250630/gosduma-2026189888.html

В Госдуме рассказали, кого нельзя уволить с работы

В Госдуме рассказали, кого нельзя уволить с работы - РИА Новости, 30.06.2025

В Госдуме рассказали, кого нельзя уволить с работы

Предпенсионеров в России не могут уволить с работы без согласия профсоюза или трудовой инспекции, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T02:33:00+03:00

2025-06-30T02:33:00+03:00

2025-06-30T02:46:00+03:00

общество

россия

госдума рф

единая россия

пенсия

работа

предпенсионеры

екатерина стенякина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Предпенсионеров в России не могут уволить с работы без согласия профсоюза или трудовой инспекции, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.Предпенсионный возраст в России начинается за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию."Работодателям следует не забывать о том, что предпенсионера нельзя уволить с работы без согласия профсоюза или трудовой инспекции (даже в случае сокращения штата), а также отказать ему в приеме на работу из-за возраста", — сказала Стенякина. По ее словам, если россиянин с таким статусом потерял работу, ему положено бесплатное переобучение и помощь с трудоустройством.

https://ria.ru/20250624/gosduma-2024986940.html

https://ria.ru/20250607/predpensionery-2021539964.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф, единая россия, пенсия, работа, предпенсионеры, екатерина стенякина