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В Госдуме рассказали, кого нельзя уволить с работы - РИА Новости, 30.06.2025
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02:33 30.06.2025 (обновлено: 02:46 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/gosduma-2026189888.html
В Госдуме рассказали, кого нельзя уволить с работы
В Госдуме рассказали, кого нельзя уволить с работы - РИА Новости, 30.06.2025
В Госдуме рассказали, кого нельзя уволить с работы
Предпенсионеров в России не могут уволить с работы без согласия профсоюза или трудовой инспекции, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T02:33:00+03:00
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общество
россия
госдума рф
единая россия
пенсия
работа
предпенсионеры
екатерина стенякина
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Предпенсионеров в России не могут уволить с работы без согласия профсоюза или трудовой инспекции, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.Предпенсионный возраст в России начинается за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию."Работодателям следует не забывать о том, что предпенсионера нельзя уволить с работы без согласия профсоюза или трудовой инспекции (даже в случае сокращения штата), а также отказать ему в приеме на работу из-за возраста", — сказала Стенякина. По ее словам, если россиянин с таким статусом потерял работу, ему положено бесплатное переобучение и помощь с трудоустройством.
https://ria.ru/20250624/gosduma-2024986940.html
https://ria.ru/20250607/predpensionery-2021539964.html
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общество, россия, госдума рф, единая россия, пенсия, работа, предпенсионеры, екатерина стенякина
Общество, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Пенсия, Работа, Предпенсионеры, Екатерина Стенякина
В Госдуме рассказали, кого нельзя уволить с работы

Депутат Стенякина: предпенсионеров нельзя уволить без согласия профсоюза

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Предпенсионеров в России не могут уволить с работы без согласия профсоюза или трудовой инспекции, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.
Предпенсионный возраст в России начинается за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию.
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"Работодателям следует не забывать о том, что предпенсионера нельзя уволить с работы без согласия профсоюза или трудовой инспекции (даже в случае сокращения штата), а также отказать ему в приеме на работу из-за возраста", — сказала Стенякина.
По ее словам, если россиянин с таким статусом потерял работу, ему положено бесплатное переобучение и помощь с трудоустройством.
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ОбществоРоссияГосдума РФЕдиная РоссияПенсияРаботаПредпенсионерыЕкатерина Стенякина
 
 
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