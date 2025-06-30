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В Госдуме рассказали, кого нельзя уволить с работы
В Госдуме рассказали, кого нельзя уволить с работы - РИА Новости, 30.06.2025
В Госдуме рассказали, кого нельзя уволить с работы
Предпенсионеров в России не могут уволить с работы без согласия профсоюза или трудовой инспекции, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T02:33:00+03:00
2025-06-30T02:33:00+03:00
2025-06-30T02:46:00+03:00
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екатерина стенякина
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Предпенсионеров в России не могут уволить с работы без согласия профсоюза или трудовой инспекции, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.Предпенсионный возраст в России начинается за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию."Работодателям следует не забывать о том, что предпенсионера нельзя уволить с работы без согласия профсоюза или трудовой инспекции (даже в случае сокращения штата), а также отказать ему в приеме на работу из-за возраста", — сказала Стенякина. По ее словам, если россиянин с таким статусом потерял работу, ему положено бесплатное переобучение и помощь с трудоустройством.
https://ria.ru/20250624/gosduma-2024986940.html
https://ria.ru/20250607/predpensionery-2021539964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, единая россия, пенсия, работа, предпенсионеры, екатерина стенякина
Общество, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Пенсия, Работа, Предпенсионеры, Екатерина Стенякина
В Госдуме рассказали, кого нельзя уволить с работы
Депутат Стенякина: предпенсионеров нельзя уволить без согласия профсоюза