https://ria.ru/20250630/gosduma-2026187952.html
В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты питания
В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты питания - РИА Новости, 30.06.2025
В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты питания
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается снизить налог на добавленную... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T01:57:00+03:00
2025-06-30T01:57:00+03:00
2025-06-30T01:57:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10% до 5%, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Настоящим законопроектом предлагается снизить ставку налогообложения продовольственных товаров с 10 до 5%", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается снизить НДС, в том числе на такие продукты, как мясо, молоко, яйца, крупы, хлебобулочные изделия, продукты детского питания, овощи, фрукты и ягоды, а также морепродукты и так далее. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в последние годы в России происходит "нездоровый рост цен". Он привел данные Росстата, согласно которым в 2024 году инфляция составила менее 10%, но эти данные, по его мнению, не отражают реального положения вещей, потому что есть другая инфляция - продовольственная, и цены на продукты "живут своей собственной жизнью". Политик отметил, что НДС – это косвенный налог, который включается в розничную стоимость товара, и в первую очередь его оплачивают конечные потребители. "Соответственно, высокий налог приводит к росту цен. Сокращение НДС – к их снижению, и мы знаем, что двухкратное уменьшение налога с 10 до 5 процентов по основному перечню продовольственных товаров позволит добиться сокращения цен на продукты питания", – подчеркнул глава думской фракции.
https://ria.ru/20250220/tseny-2000452700.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, здоровье - общество, россия, сергей миронов, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты питания
В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты до пяти процентов
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10% до 5%, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Настоящим законопроектом предлагается снизить ставку налогообложения продовольственных товаров с 10 до 5%", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом предлагается снизить НДС, в том числе на такие продукты, как мясо, молоко, яйца, крупы, хлебобулочные изделия, продукты детского питания, овощи, фрукты и ягоды, а также морепродукты и так далее.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в последние годы в России происходит "нездоровый рост цен".
Он привел данные Росстата, согласно которым в 2024 году инфляция составила менее 10%, но эти данные, по его мнению, не отражают реального положения вещей, потому что есть другая инфляция - продовольственная, и цены на продукты "живут своей собственной жизнью".
Политик отметил, что НДС – это косвенный налог, который включается в розничную стоимость товара, и в первую очередь его оплачивают конечные потребители.
"Соответственно, высокий налог приводит к росту цен. Сокращение НДС – к их снижению, и мы знаем, что двухкратное уменьшение налога с 10 до 5 процентов по основному перечню продовольственных товаров позволит добиться сокращения цен на продукты питания", – подчеркнул глава думской фракции.