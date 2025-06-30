https://ria.ru/20250630/gorlovka-2026396823.html

В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.06.2025

В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T21:50:00+03:00

2025-06-30T21:50:00+03:00

2025-06-30T21:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате удара дрона вооруженных формирований Украины сегодня вечером в центре Горловки ранен мирный гражданин", - написал мэр в Telegram-канале. Кроме того, по его данным, в результате атаки дрона ВСУ в Калининском районе был поврежден объект теплоснабжающей организации. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250630/gorlovka-2026212515.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол