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В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.06.2025
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T21:50:00+03:00
2025-06-30T21:50:00+03:00
2025-06-30T21:50:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате удара дрона вооруженных формирований Украины сегодня вечером в центре Горловки ранен мирный гражданин", - написал мэр в Telegram-канале. Кроме того, по его данным, в результате атаки дрона ВСУ в Калининском районе был поврежден объект теплоснабжающей организации. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при атаке дрона ВСУ по центру Горловки пострадал мирный житель