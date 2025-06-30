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ВСУ атаковали отделение банка в Горловке - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 30.06.2025 (обновлено: 19:16 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/gorlovka-2026378111.html
ВСУ атаковали отделение банка в Горловке
ВСУ атаковали отделение банка в Горловке - РИА Новости, 30.06.2025
ВСУ атаковали отделение банка в Горловке
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал отделение банка на улице Комсомольской в Горловке в ДНР, сообщили корреспондент РИА Новости и местные власти. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:42:00+03:00
2025-06-30T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал отделение банка на улице Комсомольской в Горловке в ДНР, сообщили корреспондент РИА Новости и местные власти. &quot;Дрон-камикадзе ВСУ атаковал жилой дом в Горловке. Попадание пришлось над отделением банка на ул. Комсомольской. Зафиксированы незначительные повреждения фасада здания&quot;, — сообщили РИА Новости в Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.Попадание пришлось в карниз над входом в отделение банка. Повреждены крыша, остекление и фасад здания. По словам очевидцев, легкое ранение получил мирный житель. &quot;Был громкий звук &quot;прилета&quot;. Он был похож на артиллерию, потом выяснилось, что это беспилотник. Страшно. Ну что делать? Был сильный удар, все содрогнулось, дверь чуть там подвывернуло. Прилетело в этом дом возле банка, над банком. Только парень зашел, видимо, осколком стекла получил небольшое ранение, заклеил пластырем и пошел&quot;, — рассказала РИА Новости очевидица происшествия Анна.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250603/gorlovka-2020664171.html
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ атаковали отделение банка в Горловке

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал отделение банка в Горловке, один человек пострадал

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал отделение банка на улице Комсомольской в Горловке в ДНР, сообщили корреспондент РИА Новости и местные власти.
«

"Дрон-камикадзе ВСУ атаковал жилой дом в Горловке. Попадание пришлось над отделением банка на ул. Комсомольской. Зафиксированы незначительные повреждения фасада здания", — сообщили РИА Новости в Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

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Попадание пришлось в карниз над входом в отделение банка. Повреждены крыша, остекление и фасад здания.
По словам очевидцев, легкое ранение получил мирный житель.
«

"Был громкий звук "прилета". Он был похож на артиллерию, потом выяснилось, что это беспилотник. Страшно. Ну что делать? Был сильный удар, все содрогнулось, дверь чуть там подвывернуло. Прилетело в этом дом возле банка, над банком. Только парень зашел, видимо, осколком стекла получил небольшое ранение, заклеил пластырем и пошел", — рассказала РИА Новости очевидица происшествия Анна.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
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