https://ria.ru/20250630/gorlovka-2026378111.html

ВСУ атаковали отделение банка в Горловке

ВСУ атаковали отделение банка в Горловке - РИА Новости, 30.06.2025

ВСУ атаковали отделение банка в Горловке

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал отделение банка на улице Комсомольской в Горловке в ДНР, сообщили корреспондент РИА Новости и местные власти. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T18:42:00+03:00

2025-06-30T18:42:00+03:00

2025-06-30T19:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg

ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал отделение банка на улице Комсомольской в Горловке в ДНР, сообщили корреспондент РИА Новости и местные власти. "Дрон-камикадзе ВСУ атаковал жилой дом в Горловке. Попадание пришлось над отделением банка на ул. Комсомольской. Зафиксированы незначительные повреждения фасада здания", — сообщили РИА Новости в Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.Попадание пришлось в карниз над входом в отделение банка. Повреждены крыша, остекление и фасад здания. По словам очевидцев, легкое ранение получил мирный житель. "Был громкий звук "прилета". Он был похож на артиллерию, потом выяснилось, что это беспилотник. Страшно. Ну что делать? Был сильный удар, все содрогнулось, дверь чуть там подвывернуло. Прилетело в этом дом возле банка, над банком. Только парень зашел, видимо, осколком стекла получил небольшое ранение, заклеил пластырем и пошел", — рассказала РИА Новости очевидица происшествия Анна.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250603/gorlovka-2020664171.html

https://ria.ru/20250529/himars-2019826923.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, стирол