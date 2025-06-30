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Дрон ВСУ повредил аптеку в Горловке
Дрон ВСУ повредил аптеку в Горловке - РИА Новости, 30.06.2025
Дрон ВСУ повредил аптеку в Горловке
Аптека получила повреждения в результате атаки беспилотника украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:06:00+03:00
2025-06-30T18:06:00+03:00
2025-06-30T18:06:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Аптека получила повреждения в результате атаки беспилотника украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате удара дрона украинских нацистов в Никитовском районе Горловки повреждена аптека", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дрон ВСУ повредил аптеку в Горловке
Мэр Приходько: ВСУ атаковали Горловку дроном, повреждена аптека