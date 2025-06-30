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Дрон ВСУ повредил аптеку в Горловке

Дрон ВСУ повредил аптеку в Горловке - РИА Новости, 30.06.2025

Дрон ВСУ повредил аптеку в Горловке

Аптека получила повреждения в результате атаки беспилотника украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T18:06:00+03:00

2025-06-30T18:06:00+03:00

2025-06-30T18:06:00+03:00

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горловка

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Аптека получила повреждения в результате атаки беспилотника украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате удара дрона украинских нацистов в Никитовском районе Горловки повреждена аптека", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия