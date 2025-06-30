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В Горловке беспилотник повредил объект теплоснабжения и несколько зданий - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 30.06.2025 (обновлено: 12:22 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/gorlovka-2026237773.html
В Горловке беспилотник повредил объект теплоснабжения и несколько зданий
В Горловке беспилотник повредил объект теплоснабжения и несколько зданий - РИА Новости, 30.06.2025
В Горловке беспилотник повредил объект теплоснабжения и несколько зданий
Объект теплоснабжения и еще несколько зданий повреждены в Калининском районе Горловки в ДНР после атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:24:00+03:00
2025-06-30T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Объект теплоснабжения и еще несколько зданий повреждены в Калининском районе Горловки в ДНР после атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки поврежден объект теплоснабжающей организации", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Несколько домов в жилом массиве "Восточный" также были повреждены после атаки, добавил мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250630/gorlovka-2026212515.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке беспилотник повредил объект теплоснабжения и несколько зданий

Приходько: БПЛА ВСУ повредил объект теплоснабжения и несколько зданий в Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки ВСУ в жилом массиве "Восточный" (Калининский район Горловки)
Последствия атаки ВСУ в жилом массиве Восточный (Калининский район Горловки) - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки ВСУ в жилом массиве "Восточный" (Калининский район Горловки)
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Объект теплоснабжения и еще несколько зданий повреждены в Калининском районе Горловки в ДНР после атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки поврежден объект теплоснабжающей организации", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Несколько домов в жилом массиве "Восточный" также были повреждены после атаки, добавил мэр.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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