https://ria.ru/20250630/gorlovka-2026237773.html
В Горловке беспилотник повредил объект теплоснабжения и несколько зданий
В Горловке беспилотник повредил объект теплоснабжения и несколько зданий - РИА Новости, 30.06.2025
В Горловке беспилотник повредил объект теплоснабжения и несколько зданий
Объект теплоснабжения и еще несколько зданий повреждены в Калининском районе Горловки в ДНР после атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:24:00+03:00
2025-06-30T11:24:00+03:00
2025-06-30T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Объект теплоснабжения и еще несколько зданий повреждены в Калининском районе Горловки в ДНР после атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки поврежден объект теплоснабжающей организации", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Несколько домов в жилом массиве "Восточный" также были повреждены после атаки, добавил мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250630/gorlovka-2026212515.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке беспилотник повредил объект теплоснабжения и несколько зданий
Приходько: БПЛА ВСУ повредил объект теплоснабжения и несколько зданий в Горловке