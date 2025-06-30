https://ria.ru/20250630/gorlovka-2026212515.html

Украинский беспилотник атаковал медицинское учреждение в Горловке

Украинский беспилотник атаковал медицинское учреждение в Горловке - РИА Новости, 30.06.2025

Украинский беспилотник атаковал медицинское учреждение в Горловке

Украинский беспилотник атаковал учреждение здравоохранения в Горловке, в результате которого оно получило повреждения, сообщил в понедельник мэр этого города... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:23:00+03:00

2025-06-30T09:23:00+03:00

2025-06-30T09:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал учреждение здравоохранения в Горловке, в результате которого оно получило повреждения, сообщил в понедельник мэр этого города Иван Приходько. "В результате атаки дрона украинских террористов в Калининском районе Горловки повреждено учреждение здравоохранения", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

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Ольга Фомченкова

горловка, донецк, иван приходько, происшествия