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Украинский беспилотник атаковал медицинское учреждение в Горловке
Украинский беспилотник атаковал медицинское учреждение в Горловке - РИА Новости, 30.06.2025
Украинский беспилотник атаковал медицинское учреждение в Горловке
Украинский беспилотник атаковал учреждение здравоохранения в Горловке, в результате которого оно получило повреждения, сообщил в понедельник мэр этого города... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:23:00+03:00
2025-06-30T09:23:00+03:00
2025-06-30T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал учреждение здравоохранения в Горловке, в результате которого оно получило повреждения, сообщил в понедельник мэр этого города Иван Приходько. "В результате атаки дрона украинских террористов в Калининском районе Горловки повреждено учреждение здравоохранения", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал медицинское учреждение в Горловке
Приходько: дрон ВСУ нанес повреждения учреждению здравоохранения в Горловке