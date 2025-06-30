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Украинский беспилотник атаковал медицинское учреждение в Горловке - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:23 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/gorlovka-2026212515.html
Украинский беспилотник атаковал медицинское учреждение в Горловке
Украинский беспилотник атаковал медицинское учреждение в Горловке - РИА Новости, 30.06.2025
Украинский беспилотник атаковал медицинское учреждение в Горловке
Украинский беспилотник атаковал учреждение здравоохранения в Горловке, в результате которого оно получило повреждения, сообщил в понедельник мэр этого города... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:23:00+03:00
2025-06-30T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал учреждение здравоохранения в Горловке, в результате которого оно получило повреждения, сообщил в понедельник мэр этого города Иван Приходько. "В результате атаки дрона украинских террористов в Калининском районе Горловки повреждено учреждение здравоохранения", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецк, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал медицинское учреждение в Горловке

Приходько: дрон ВСУ нанес повреждения учреждению здравоохранения в Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в поселок Горловка ДНР
Стела на въезде в поселок Горловка ДНР - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Стела на въезде в поселок Горловка ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал учреждение здравоохранения в Горловке, в результате которого оно получило повреждения, сообщил в понедельник мэр этого города Иван Приходько.
"В результате атаки дрона украинских террористов в Калининском районе Горловки повреждено учреждение здравоохранения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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