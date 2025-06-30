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СБУ объявила в розыск российского блогера Гоблина - РИА Новости, 30.06.2025
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10:18 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/goblin-2026223525.html
СБУ объявила в розыск российского блогера Гоблина
СБУ объявила в розыск российского блогера Гоблина - РИА Новости, 30.06.2025
СБУ объявила в розыск российского блогера Гоблина
Российского блогера и продюсера Дмитрия Пучкова (Гоблин), заочно осужденного на Украине, объявила в розыск служба безопасности Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:18:00+03:00
2025-06-30T10:18:00+03:00
в мире
украина
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служба безопасности украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российского блогера и продюсера Дмитрия Пучкова (Гоблин), заочно осужденного на Украине, объявила в розыск служба безопасности Украины, свидетельствуют данные украинских органов власти, изученные РИА Новости. Пучкова объявили в розыск 9 июля 2024 года. На сайте СБУ он указан как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Винницкий городской суд заочно приговорил Пучкова к 10 годам заключения, признав его виновным "в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде агрессивной войны", сообщило в понедельник местное издание "Моя Винница". С 2023 года блогер находится под санкциями СНБО из-за антиукраинской деятельности. Ранее Пучков был внесен минкультом Украины в список российских деятелей из разных отраслей, создающих, по мнению Киева, угрозу национальной безопасности.
https://ria.ru/20250630/apachev-2026200919.html
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в мире, украина, киев, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
СБУ объявила в розыск российского блогера Гоблина

СБУ объявила в розыск блогера Пучкова, заочно осужденного на Украине

© РИА Новости / Нина ЗотинаБлогер, разработчик компьютерных игр, Генеральный директор ООО "Гоблин Фильм" Дмитрий Пучков
Блогер, разработчик компьютерных игр, Генеральный директор ООО Гоблин Фильм Дмитрий Пучков - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Блогер, разработчик компьютерных игр, Генеральный директор ООО "Гоблин Фильм" Дмитрий Пучков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российского блогера и продюсера Дмитрия Пучкова (Гоблин), заочно осужденного на Украине, объявила в розыск служба безопасности Украины, свидетельствуют данные украинских органов власти, изученные РИА Новости.
Пучкова объявили в розыск 9 июля 2024 года. На сайте СБУ он указан как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.
Музыкант Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Апачев прокомментировал объявление в розыск СБУ
Вчера, 06:59
Винницкий городской суд заочно приговорил Пучкова к 10 годам заключения, признав его виновным "в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде агрессивной войны", сообщило в понедельник местное издание "Моя Винница".
С 2023 года блогер находится под санкциями СНБО из-за антиукраинской деятельности.
Ранее Пучков был внесен минкультом Украины в список российских деятелей из разных отраслей, создающих, по мнению Киева, угрозу национальной безопасности.
Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СБУ объявила в розыск Григория Лепса
18 июня, 05:14
 
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