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Главы МИД ОДКБ обеспокоены ростом угроз терроризма и экстремизма в мире
Главы МИД ОДКБ обеспокоены ростом угроз терроризма и экстремизма в мире - РИА Новости, 30.06.2025
Главы МИД ОДКБ обеспокоены ростом угроз терроризма и экстремизма в мире
Главы МИД государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили глубокую озабоченность ростом угроз терроризма и экстремизма в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:01:00+03:00
2025-06-30T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главы МИД государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили глубокую озабоченность ростом угроз терроризма и экстремизма в мире, говорится в совместном заявлении министров. В киргизской Чолпон-Ате в понедельник прошло заседание совета министров иностранных дел ОДКБ с участием главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова. "Государства-члены ОДКБ выражают глубокую обеспокоенность ростом угроз терроризма и экстремизма в мире и признают, что существует целый ряд внутренних и внешних факторов, обусловливающих серьезную проблему радикализации, порождающей насилие и способствующей вовлечению в террористическую и экстремистскую деятельность", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте российского МИД. В ведомстве также сообщили, что министры безоговорочно осуждают терроризм и экстремизм во всех их формах и проявлениях, подчеркивая, что любые акты терроризма и экстремизма не могут иметь оправдания независимо от их мотивации, когда и кем бы они ни совершались, а лица, виновные в совершении таких противоправных деяний, должны быть привлечены к ответственности. "(Главы МИД стран ОДКБ - ред.) выражают встревоженность в связи с возрастанием числа террористических и других создающих угрозу для общества и государства экстремистских актов, совершаемых под влиянием идей радикализма, в том числе на почве неонацизма, ксенофобии, расизма, и иных форм нетерпимости", - отмечается в заявлении. Министры также отдельно подчеркнули недопустимость любой поддержки, пропаганды, оправдания террористической и экстремистской деятельности и подстрекательства к ее осуществлению.
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в мире, россия, сергей лавров, одкб
В мире, Россия, Сергей Лавров, ОДКБ
Главы МИД ОДКБ обеспокоены ростом угроз терроризма и экстремизма в мире
Главы МИД стран ОДКБ озабочены ростом угроз терроризма и экстремизма в мире
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главы МИД государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили глубокую озабоченность ростом угроз терроризма и экстремизма в мире, говорится в совместном заявлении министров.
В киргизской Чолпон-Ате в понедельник прошло заседание совета министров иностранных дел ОДКБ
с участием главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова
.
"Государства-члены ОДКБ выражают глубокую обеспокоенность ростом угроз терроризма и экстремизма в мире и признают, что существует целый ряд внутренних и внешних факторов, обусловливающих серьезную проблему радикализации, порождающей насилие и способствующей вовлечению в террористическую и экстремистскую деятельность", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте российского МИД.
В ведомстве также сообщили, что министры безоговорочно осуждают терроризм и экстремизм во всех их формах и проявлениях, подчеркивая, что любые акты терроризма и экстремизма не могут иметь оправдания независимо от их мотивации, когда и кем бы они ни совершались, а лица, виновные в совершении таких противоправных деяний, должны быть привлечены к ответственности.
"(Главы МИД стран ОДКБ - ред.) выражают встревоженность в связи с возрастанием числа террористических и других создающих угрозу для общества и государства экстремистских актов, совершаемых под влиянием идей радикализма, в том числе на почве неонацизма, ксенофобии, расизма, и иных форм нетерпимости", - отмечается в заявлении.
Министры также отдельно подчеркнули недопустимость любой поддержки, пропаганды, оправдания террористической и экстремистской деятельности и подстрекательства к ее осуществлению.