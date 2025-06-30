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В Екатеринбурге ищут вандала с топором, повредившего шесть машин - РИА Новости, 30.06.2025
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17:33 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/gips-2026361276.html
В Екатеринбурге ищут вандала с топором, повредившего шесть машин
В Екатеринбурге ищут вандала с топором, повредившего шесть машин - РИА Новости, 30.06.2025
В Екатеринбурге ищут вандала с топором, повредившего шесть машин
Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, вооруженного топором и повредившего как минимум шесть легковых автомобилей в Екатеринбурге, сообщили РИА... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:33:00+03:00
2025-06-30T17:33:00+03:00
происшествия
екатеринбург
авто
volkswagen group
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, вооруженного топором и повредившего как минимум шесть легковых автомобилей в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Судя по записям с уличных камер, распространенным екатеринбургскими СМИ, мужчина в сланцах и в шортах, а также с гипсом на левой руке и с топором в правой стучит орудием по стеклам машины, припаркованной в Академическом районе города. СМИ со ссылкой на слова местных жителей сообщили, что вандал повредил как минимум шесть автомобилей: Hyundai, Lada, Opel, Volkswagen, два Ford, он бил как правильно припаркованные, так и нет. "По факту противоправных действий неизвестного проводится проверка. Сотрудники отдела полиции № 8 устанавливают личность гражданина", — рассказал агентству представитель полиции.
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происшествия, екатеринбург, авто, volkswagen group
Происшествия, Екатеринбург, Авто, Volkswagen Group
В Екатеринбурге ищут вандала с топором, повредившего шесть машин

В Екатеринбурге полиция ищет вандала в гипсе с топором, повредившего 6 машин

Кадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Кадр записи камеры видеонаблюдения
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, вооруженного топором и повредившего как минимум шесть легковых автомобилей в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Судя по записям с уличных камер, распространенным екатеринбургскими СМИ, мужчина в сланцах и в шортах, а также с гипсом на левой руке и с топором в правой стучит орудием по стеклам машины, припаркованной в Академическом районе города. СМИ со ссылкой на слова местных жителей сообщили, что вандал повредил как минимум шесть автомобилей: Hyundai, Lada, Opel, Volkswagen, два Ford, он бил как правильно припаркованные, так и нет.
"По факту противоправных действий неизвестного проводится проверка. Сотрудники отдела полиции № 8 устанавливают личность гражданина", — рассказал агентству представитель полиции.
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