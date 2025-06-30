https://ria.ru/20250630/gips-2026361276.html

В Екатеринбурге ищут вандала с топором, повредившего шесть машин

В Екатеринбурге ищут вандала с топором, повредившего шесть машин - РИА Новости, 30.06.2025

В Екатеринбурге ищут вандала с топором, повредившего шесть машин

Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, вооруженного топором и повредившего как минимум шесть легковых автомобилей в Екатеринбурге, сообщили РИА... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:33:00+03:00

2025-06-30T17:33:00+03:00

2025-06-30T17:33:00+03:00

происшествия

екатеринбург

авто

volkswagen group

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026360758_0:0:780:438_1920x0_80_0_0_ff4476fa00bfcc7286c4ae08916a717f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, вооруженного топором и повредившего как минимум шесть легковых автомобилей в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Судя по записям с уличных камер, распространенным екатеринбургскими СМИ, мужчина в сланцах и в шортах, а также с гипсом на левой руке и с топором в правой стучит орудием по стеклам машины, припаркованной в Академическом районе города. СМИ со ссылкой на слова местных жителей сообщили, что вандал повредил как минимум шесть автомобилей: Hyundai, Lada, Opel, Volkswagen, два Ford, он бил как правильно припаркованные, так и нет. "По факту противоправных действий неизвестного проводится проверка. Сотрудники отдела полиции № 8 устанавливают личность гражданина", — рассказал агентству представитель полиции.

https://ria.ru/20250426/kriminal-2013182071.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, авто, volkswagen group