https://ria.ru/20250630/gaz-2025758399.html

Алексей Белогорьев: Россия остается главным конкурентом США на рынке газа

Алексей Белогорьев: Россия остается главным конкурентом США на рынке газа - РИА Новости, 30.06.2025

Алексей Белогорьев: Россия остается главным конкурентом США на рынке газа

Европейские страны, несмотря на заявления о полном отказе от российского газа, продолжают его покупать. Тем временем "Газпром" стал крупнейшим трубопроводным... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:00:00+03:00

2025-06-30T13:00:00+03:00

2025-06-30T13:00:00+03:00

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Европейские страны, несмотря на заявления о полном отказе от российского газа, продолжают его покупать. Тем временем "Газпром" стал крупнейшим трубопроводным поставщиком в Китай, заключил амбициозное соглашение с Ираном, движется на юг – в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан – и рассчитывает на реализацию "Силы Сибири-2". Кто сейчас главный конкурент американского сжиженного природного газа (СПГ), насколько перспективно расширение присутствия "Газпрома" на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, и успеют ли европейцы закачать газ в подземные хранилища перед зимой, рассказал в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Беседовала Зульфия Хамитова.– Есть ли вероятность, что европейские страны, которые стремятся снизить до нуля импорт российского газа, впадут в другую крайность — в зависимость от американского СПГ?– Эти опасения есть у самих европейцев, о них публично высказываются европейские эксперты и политики еще с 2022 года. Да, действительно, такое движение от крайности к крайности есть. То есть США становятся крупнейшим источником газа, тесня Норвегию. Однако все-таки это не воспринимается настолько остро, как в случае с российским трубопроводным газом, потому что, в отличие от трубопровода, поставщика СПГ не так сложно заменить. Это намного более гибкий рынок. Тем более, что европейские компании полагаются, прежде всего, на спотовые и краткосрочные контракты, то есть избегают долгосрочных обязательств. Поэтому зависимость уже есть и сохранится надолго, но она не настолько критична в восприятии политиков и общества в силу специфики самого СПГ в сравнении с трубопроводным газом. Основная проблема европейского рынка в том, что никто до конца не понимает, какой будет объем спроса на СПГ даже через два-три года.– "Газпром" подчеркивал, что европейцам нужно ускорить темпы закачки в газохранилища и предупреждал, что, возможно, ситуация будет становиться все более напряженной. На ваш взгляд, успеют ли европейские страны заполнить хранилища до целевых 90% к зиме?– Закачка подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС в первой половине июня резко ускорилась: она на 62% выше, чем в прошлом году в тот же период. В целом, с конца марта, когда закончился отопительный сезон, по середину июня запасы были увеличены на 20 миллиардов кубометров, что на 5,4 миллиарда (или на 37%) больше, чем за такой же период 2024 года. Поэтому рекомендации "Газпрома" уже услышаны. Но опасения действительно не беспочвенны. Объем газа, который нужно закачать в ПХГ с середины июня по 1 ноября, чтобы к зиме заполнить их до 95%, сопоставим с рекордным уровнем 2022 года – около 42,5 миллиарда кубометров. И это на 19 миллиардов кубометров больше, чем за аналогичный период 2024 года. Задача достаточно амбициозная, тем более на фоне потери украинского транзита. Но она выполнима при условии сохранения среднемесячных объемов импорта СПГ на уровне 12 миллиардов кубометров, на котором они держатся, начиная с марта.– Как бы вы в целом охарактеризовали ситуацию с подготовкой к зиме в Европе?– Ситуация сложная, но далеко не критичная. Пока с СПГ ситуация хорошая в силу относительно низкого спроса в Азии, прежде всего, в Китае. В Индии импорт останется близким к уровню 2024 года. В этом году ситуация зеркальна прошлогодней. Тогда Европа резко сократила импорт СПГ и тем самым позволила увеличить импорт азиатским странам. Но есть отдельные страны, запасы которых действительно вызывают тревогу. Это прежде всего Словакия, которая закачивает газ очень медленно и с большим отставанием, и отчасти Австрия, где ситуация лучше, но тоже есть проблемы из-за потери украинского транзита. Словакия вполне может не справиться с закачкой даже до 90%. Но это страны, которые не имеют прямого доступа к СПГ. Во Франции и Германии ситуация лучше.– США сейчас больше других стран наращивают экспорт СПГ. Кто сейчас главный конкурент для американского СПГ?– С экономической точки зрения им был и остается российский газ. Но его поставки сами европейские страны искусственно ограничили по политическим мотивам. Поэтому американский СПГ сейчас чувствует себя в Европе весьма вольготно, ему практически не с кем бороться. Но так будет недолго, потому что с 2026 года на мировом рынке СПГ ожидается переход к профициту предложения, и интерес к европейскому рынку будет постепенно расти и у других поставщиков. Отсюда упомянутое стремление Трампа связать Европу долгосрочными обязательствами.Что касается долгосрочной картины, в том числе 2030-е годы, то основной вызов для США – амбициозные планы России по увеличению производства и экспорта СПГ. Те беспрецедентные санкции, которые с осени 2023 года вводятся США против российского СПГ, и являются нерыночными мерами борьбы с основным конкурентом.– Европа обсуждает полный отказ от газа из России…– Я не думаю, что Еврокомиссии удастся в лоб согласовать свое радикальное предложение по полному отказу от российского газа к концу 2027 года, потому что точно против Словакия и Венгрия, а вероятно также Австрия, Франция и Бельгия. Здесь не удастся добиться единой позиции, поэтому Еврокомиссия сейчас ищет обходные пути. Например, она выдвигает идею с нулевой квотой, то есть пытается использовать лазейку в торговом законодательстве ЕС – процедуру квотирования импорта. Это очень нестандартное применение этого механизма. Если идея не пройдет, они будут искать что-то другое. Не мытьем, так катаньем какое-то юридическое решение найдут. Что касается украинского транзита, то в нем по-прежнему заинтересованы Словакия, Австрия и Венгрия. В принципе, его возобновление приветствовали бы, хотя и негласно, также Чехия и Италия. Но при большом желании можно обойтись и без него.– Что будет с турецким коридором, единственной артерией, по которой российский газ поступает в Европу?– Что касается "Турецкого потока" и его продолжения в виде "Балканского потока", думаю, что там будет достаточно стабильный объем поставок в ближайшие 2,5 года. Помимо традиционных потребителей (Венгрии, Сербии, Греции и других) на "Турецкий поток" с 2024 года переключилась Словакия – газ до нее доходит теперь транзитом через Венгрию. Но постепенно могут отпасть Греция, Болгария и Румыния. Если по итогам 2025 года поставки по турецкому транзиту будут примерно 15-16 миллиардов кубометров, то к 2028 году в базовом сценарии упадут до 12 миллиардов кубометров. Я не думаю, что они могут полностью прекратиться. Даже если представить, что ЕС введет эмбарго на российский газ, почти наверняка этот газ физически будет продолжать попадать в Турцию.– Как цены на газ в Европе реагируют на политическую нестабильность в мире?– Характерно, что до начала ирано-израильской войны биржевые цены на газ в Европе вели себя спокойно. Их нельзя назвать низкими – в апреле-мае они были на уровне 415 долларов за тысячу кубометров, это на 20% выше, чем в те же месяцы 2024 года. Но все-таки настроения на рынке были и во многом остаются сдержанными. Временный рост цен в июне связан с опасениями возможных перебоев в поставках катарского СПГ, если военные действия приведут к частичному перекрытию Ормузского пролива. Скорее всего, вскоре цены вернутся ближе к 400 долларам.– Когда может быть реализован проект "Сила Сибири-2"?– На мой взгляд, проект по-прежнему живой, но решения по нему со стороны Китая по-прежнему нет. Правда, сейчас к нему в Китае стало больше интереса, но не настолько, чтобы можно было говорить о скором заключении контракта. Основная проблема в том, что дополнительные поставки 45-50 миллиардов кубометров российского газа по "Силе Сибири-2" по-прежнему не укладываются в долгосрочные газовые балансы Китая. Китаю пока не нужно столько газа из России.Единственное, что может поддержать проект, это обострение геополитической ситуации: если Китай почувствует, что есть угроза его морским коммуникациям. Именно в стратегических целях проект может быть реализован – как создание надежного, защищенного канала поставок, который точно не подвержен влиянию каких-то военно-политических рисков. Чтобы проект заработал, китайское руководство должно либо резко повысить оценку внутреннего спроса на газ в 2030-е годы, либо пересмотреть свои подходы к безопасности морской транспортировки СПГ. Пока этого тоже не происходит, поэтому проект остается в резерве.– А почему интерес повысился именно в последние месяцы?– Потому что заметно обострилась геополитическая ситуация, США развязали полноценную торговую войну против КНР, множатся случаи санкций против гражданских торговых судов самых разных юрисдикций, США, Австралия и ряд других стран пытаются лишить китайский капитал права инвестировать в критическую портовую инфраструктуру в разных уголках мира, растут угрозы, связанные с возможным конфликтом вокруг Тайваня. В общем, китайскому руководству действительно есть, о чем задуматься.– На ваш взгляд, насколько перспективно расширение присутствия "Газпрома" на рынках АТР?– Трубопроводные перспективы ограничены. В этом году выйдет, а на суточном уровне уже вышла, на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров в год "Сила Сибири", к 2028 году должен быть запущен дальневосточный маршрут в Китай еще на 10 миллиардов. В перспективе 2030-х годов маячит "Сила Сибири-2".Можно отметить движение на юг – есть перспективы роста спроса на российский газ у наших ближайших соседей: в Узбекистане, в Казахстане и после 2027 года, возможно, в Азербайджане. В Азербайджане – для покрытия дисбалансов, связанных с его очень амбициозными экспортными планами. А в Узбекистане и Казахстане – для покрытия внутреннего спроса. Это достаточно интересное направление. Через несколько лет поставки по нему в оптимистичном сценарии могу вырасти на 15-20 миллиардов кубометров в год.– В какой форме может быть реализован газовый проект в Иране?– Год назад "Газпром" заключил амбициозное соглашение с Ираном о неких спотовых, обменных, поставках. Теоретически к 2030 году "Газпром" может направить в Иран до 10-15 миллиардов кубометров газа в год, но для этого нужно, чтобы у Ирана была возможность экспортировать свой газ куда-то еще, помимо Турции, Армении и Ирака. Например, можно построить завод СПГ, либо нужно достроить газопровод в Пакистан. Тогда, если у Ирана появится новое направление экспорта, может потребоваться российский газ, чтобы сбалансировать внутренний рынок.Но, учитывая то, что происходит сейчас, совершенно непонятно, что будет дальше с иранским газовым экспортом. Поэтому это такое неопределенное направление, хотя потенциально интересное.– Какие перспективы у российского СПГ?– Российский СПГ до сих пор поставляется в основном на европейский рынок, за исключением "Сахалина-2", откуда идет в Северо-Восточную Азию. Сахалинский газ, скорее всего, трогать никто не будет из-за высокой заинтересованности в нем Японии. Основной вызов на европейском направлении – будет ли эмбарго со стороны ЕС. Буквально единичные рейсы доходят куда-то еще, например, до Индии. Рынки Южной и Юго-Восточной Азии российским поставщикам СПГ еще нужно открывать, завоевывать – там нужно создавать спрос.Одно из наиболее перспективных направлений на рынке СПГ – это именное создание спроса. Не просто приходить и предлагать свой СПГ, а приходить и предлагать строить газовую генерацию, газопроводы, газораспределительные сети, то есть создавать инфраструктуру потребления газа. И уже потом для снабжения этой инфраструктуры предлагать свой СПГ и регазификационные мощности. То есть нужны комплексные, достаточно дорогие проекты, финансовые и технические возможности их реализовывать. Такие проекты возможны и в азиатских, и в африканских странах в перспективе. Но это требует больших усилий, времени. Пока готовых ниш, куда можно было бы поставить российский СПГ, у отечественных компаний мало. Их надо создавать.

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https://ria.ru/20250529/yamal-2019734444.html

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