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Россияне помогли спасти редких песцов на острове Медный у Камчатки

Россияне помогли спасти редких песцов на острове Медный у Камчатки - РИА Новости, 30.06.2025

Россияне помогли спасти редких песцов на острове Медный у Камчатки

Фонд "Природа и люди" на пожертвования от россиян организовал экспедицию на остров Медный в районе Камчатки и помог пережить зиму голодающей популяции редкого... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T02:30:00+03:00

2025-06-30T02:30:00+03:00

2025-06-30T02:30:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Фонд "Природа и люди" на пожертвования от россиян организовал экспедицию на остров Медный в районе Камчатки и помог пережить зиму голодающей популяции редкого песца, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор фонда Сергей Рыбаков. "Мы запустили проект с песцами в августе прошлого года. Он для нас очень важен тем, что в нем не было поддержки от российского бизнеса, потому что это был SOS-проект, деньги нужно было найти срочно. Бизнес не смог к этому подключиться, но подключились непосредственно граждане, за что огромное им спасибо", - сказал Рыбаков. По его словам, на собранные средства удалось организовать экспедицию и доставить на остров еду для редких животных. "Организовали две подкормочные площадки и с интересом и волнением ждали, как песец переживет зиму. В мае вернулась наша экспедиция, привезла фотографии, и мы с гордостью говорим, что песец жив", - заявил Рыбаков. Он добавил, что проект развивается и расширяется - в этом году еще одна экспедиция отправится на другой остров в районе Камчатке, чтобы понять, в каком состоянии там популяция песца.

https://ria.ru/20250616/tyuleni-2023224368.html

https://ria.ru/20250605/medvezhata-2021000014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, сергей рыбаков, общество