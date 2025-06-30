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Россияне помогли спасти редких песцов на острове Медный у Камчатки - РИА Новости, 30.06.2025
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02:30 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/fond-2026189266.html
Россияне помогли спасти редких песцов на острове Медный у Камчатки
Россияне помогли спасти редких песцов на острове Медный у Камчатки - РИА Новости, 30.06.2025
Россияне помогли спасти редких песцов на острове Медный у Камчатки
Фонд "Природа и люди" на пожертвования от россиян организовал экспедицию на остров Медный в районе Камчатки и помог пережить зиму голодающей популяции редкого... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T02:30:00+03:00
2025-06-30T02:30:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Фонд "Природа и люди" на пожертвования от россиян организовал экспедицию на остров Медный в районе Камчатки и помог пережить зиму голодающей популяции редкого песца, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор фонда Сергей Рыбаков. "Мы запустили проект с песцами в августе прошлого года. Он для нас очень важен тем, что в нем не было поддержки от российского бизнеса, потому что это был SOS-проект, деньги нужно было найти срочно. Бизнес не смог к этому подключиться, но подключились непосредственно граждане, за что огромное им спасибо", - сказал Рыбаков. По его словам, на собранные средства удалось организовать экспедицию и доставить на остров еду для редких животных. "Организовали две подкормочные площадки и с интересом и волнением ждали, как песец переживет зиму. В мае вернулась наша экспедиция, привезла фотографии, и мы с гордостью говорим, что песец жив", - заявил Рыбаков. Он добавил, что проект развивается и расширяется - в этом году еще одна экспедиция отправится на другой остров в районе Камчатке, чтобы понять, в каком состоянии там популяция песца.
https://ria.ru/20250616/tyuleni-2023224368.html
https://ria.ru/20250605/medvezhata-2021000014.html
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камчатка, сергей рыбаков, общество
Хорошие новости, Камчатка, Сергей Рыбаков, Общество
Россияне помогли спасти редких песцов на острове Медный у Камчатки

Фонд Природа и люди организовал экспедицию на остров Медный для спасения песцов

© Fotolia / Alexander Gos'kovМедновский песец
Медновский песец - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Fotolia / Alexander Gos'kov
Медновский песец. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Фонд "Природа и люди" на пожертвования от россиян организовал экспедицию на остров Медный в районе Камчатки и помог пережить зиму голодающей популяции редкого песца, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор фонда Сергей Рыбаков.
"Мы запустили проект с песцами в августе прошлого года. Он для нас очень важен тем, что в нем не было поддержки от российского бизнеса, потому что это был SOS-проект, деньги нужно было найти срочно. Бизнес не смог к этому подключиться, но подключились непосредственно граждане, за что огромное им спасибо", - сказал Рыбаков.
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По его словам, на собранные средства удалось организовать экспедицию и доставить на остров еду для редких животных.
"Организовали две подкормочные площадки и с интересом и волнением ждали, как песец переживет зиму. В мае вернулась наша экспедиция, привезла фотографии, и мы с гордостью говорим, что песец жив", - заявил Рыбаков.
Он добавил, что проект развивается и расширяется - в этом году еще одна экспедиция отправится на другой остров в районе Камчатке, чтобы понять, в каком состоянии там популяция песца.
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Хорошие новостиКамчаткаСергей РыбаковОбщество
 
 
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