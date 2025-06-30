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Разнородные силы ТОФ нанесли ракетный удар по морской цели - РИА Новости, 30.06.2025
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06:01 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/flot-2026198005.html
Разнородные силы ТОФ нанесли ракетный удар по морской цели
Разнородные силы ТОФ нанесли ракетный удар по морской цели - РИА Новости, 30.06.2025
Разнородные силы ТОФ нанесли ракетный удар по морской цели
Разнородные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учения успешно нанесли совместный удар крылатыми ракетами по морской цели в Японском море, сообщило... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T06:01:00+03:00
2025-06-30T06:01:00+03:00
безопасность
россия
японское море
тихий океан
виктор лиина
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Разнородные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учения успешно нанесли совместный удар крылатыми ракетами по морской цели в Японском море, сообщило министерство обороны РФ. В соответствии с планом подготовки Военно-морского Флота РФ с 16 по 30 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводилось плановое учение сил ТОФ. "В завершающей части учения с силами Тихоокеанского флота корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ и береговой ракетный комплекс "Бастион" нанесли совместный ракетный удар по сложной мишенной позиции в акватории Японского моря, имитирующей корабли условного противника", - говорится в сообщении. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" выполнил практический пуск противокорабельной крылатой ракеты "Вулкан". В свою очередь, две ракетные катерные ударные группы ТОФ атаковали цели четырьмя крылатыми ракетами "Москит". Боевой расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" из позиционного района на побережье Приморского края нанёс удар крылатой ракетой "Оникс", отмечает МО РФ. "По данным объективного контроля, все цели успешно поражены", - отмечается в сообщении. Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации, уточнили в российском военном ведомстве. Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев поблагодарил личный состав Тихоокеанского флота за качественную подготовку и высокий профессионализм на всех этапах учения. По информации МО РФ, в ходе учения отработаны противолодочные действия, организация противокорабельной и противовоздушной обороны отрядов кораблей на переходе морем, нанесение совместных ракетных ударов по морским целям, совершенствовались навыки экипажей по отражению атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, решались задачи по обеспечению безопасности и предупреждению угроз диверсионного характера в пунктах базирования кораблей флота, на военных и общественно значимых объектах Камчатского края. Отработаны вопросы организации всех видов обеспечения сил флота при действиях на большом удалении от пунктов базирования. К учению привлекалось около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 35 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота, более 5 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов, боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион".
https://ria.ru/20250331/strelby-2008308186.html
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безопасность, россия, японское море, тихий океан, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Японское море, Тихий океан, Виктор Лиина, Тихоокеанский флот ВМФ России
Разнородные силы ТОФ нанесли ракетный удар по морской цели

Разнородные силы ТОФ нанесли ракетный удар по морской цели в Японском море

© Фото : предоставлено отделом информации Тихоокеанского флотаКрейсер Тихоокеанского флота «Варяг»
Крейсер Тихоокеанского флота «Варяг» - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : предоставлено отделом информации Тихоокеанского флота
Крейсер Тихоокеанского флота «Варяг». Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Разнородные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учения успешно нанесли совместный удар крылатыми ракетами по морской цели в Японском море, сообщило министерство обороны РФ.
В соответствии с планом подготовки Военно-морского Флота РФ с 16 по 30 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводилось плановое учение сил ТОФ.
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Крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
31 марта, 05:23
"В завершающей части учения с силами Тихоокеанского флота корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ и береговой ракетный комплекс "Бастион" нанесли совместный ракетный удар по сложной мишенной позиции в акватории Японского моря, имитирующей корабли условного противника", - говорится в сообщении.
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" выполнил практический пуск противокорабельной крылатой ракеты "Вулкан".
В свою очередь, две ракетные катерные ударные группы ТОФ атаковали цели четырьмя крылатыми ракетами "Москит". Боевой расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" из позиционного района на побережье Приморского края нанёс удар крылатой ракетой "Оникс", отмечает МО РФ.
"По данным объективного контроля, все цели успешно поражены", - отмечается в сообщении.
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На Дальнем Востоке началось плановое учение сил ТОФ
16 июня, 05:54
Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации, уточнили в российском военном ведомстве.
Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев поблагодарил личный состав Тихоокеанского флота за качественную подготовку и высокий профессионализм на всех этапах учения.
По информации МО РФ, в ходе учения отработаны противолодочные действия, организация противокорабельной и противовоздушной обороны отрядов кораблей на переходе морем, нанесение совместных ракетных ударов по морским целям, совершенствовались навыки экипажей по отражению атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, решались задачи по обеспечению безопасности и предупреждению угроз диверсионного характера в пунктах базирования кораблей флота, на военных и общественно значимых объектах Камчатского края. Отработаны вопросы организации всех видов обеспечения сил флота при действиях на большом удалении от пунктов базирования.
К учению привлекалось около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 35 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота, более 5 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов, боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион".
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19 мая, 04:25
 
БезопасностьРоссияЯпонское мореТихий океанВиктор ЛиинаТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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