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Фальков: Россия и Белоруссия объединяют усилия для обучения инженеров - РИА Новости, 30.06.2025
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https://ria.ru/20250630/falkov-2026307255.html
Фальков: Россия и Белоруссия объединяют усилия для обучения инженеров
Фальков: Россия и Белоруссия объединяют усилия для обучения инженеров - РИА Новости, 30.06.2025
Фальков: Россия и Белоруссия объединяют усилия для обучения инженеров
Россия и Белоруссия объединяют усилия для подготовки инженерно-технических кадров, сообщил в понедельник российский министр науки и высшего образования Валерий... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:39:00+03:00
2025-06-30T14:39:00+03:00
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Россия и Белоруссия объединяют усилия для подготовки инженерно-технических кадров, сообщил в понедельник российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков. "Сегодня в фокусе внимания и в России, и в Беларуси квалифицированная подготовка инженерно-технических кадров, в первую очередь вопросы качества подготовки и достаточного количества специалистов-инженеров. Для того, чтобы решить эту проблему, мы объединяем усилия, в том числе через запуск совместных образовательных программ, так называемых сетевых программ. Это объединение усилий, как правило, двух университетов - один с российской стороны, другой с белорусской. Выдача двух дипломов. Ну и, конечно, использование потенциала интеллектуального и материально-технической базы двух университетов", - сказал министр по итогам своих переговоров в понедельник в белорусском правительстве. Видеокомментарий опубликовал Telegram-канал белорусского правительства. Он уточнил, что о такого рода программах стороны договорились еще в прошлом году с участием Казанского федерального университета и Казанского авиационного института. "Сегодня готовы соглашения с тремя белорусскими университетами Московского государственного технического университета имени Баумана. Это - один из ведущих технических российских университетов. эти программы в области подготовки инженерно-технических кадров. И вот сегодня мы с руководством Совета министров (Белоруссии – ред.) обсуждали предметно подготовку кадров для наших предприятий, в том числе новый совместный проект", - сказал Фальков. Он рассказал, что во вторник в Могилеве планируется подписать соответствующее соглашение и провести совместную коллегию с министерством образования Белоруссии, где одним из вопросов будет подготовка инженерно-технических кадров. "У нас целый ряд сегодня проектов в области науки, … в области высшего образования. Мы хотим сделать новый шаг вперед, объединить еще больше усилий, сделать совокупность взаимоувязанных программ подготовки кадров для наших предприятий - как в России, так и в Беларуси, - объединив усилия ведущих российских и белорусских университетов", - добавил министр.
https://ria.ru/20250626/moskvichev-2025631964.html
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белоруссия, россия, могилев, валерий фальков
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Могилев, Валерий Фальков
Фальков: Россия и Белоруссия объединяют усилия для обучения инженеров

Фальков: Россия и Белоруссия объединяют усилия для подготовки инженерных кадров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВалерий Фальков
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Валерий Фальков. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Россия и Белоруссия объединяют усилия для подготовки инженерно-технических кадров, сообщил в понедельник российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Сегодня в фокусе внимания и в России, и в Беларуси квалифицированная подготовка инженерно-технических кадров, в первую очередь вопросы качества подготовки и достаточного количества специалистов-инженеров. Для того, чтобы решить эту проблему, мы объединяем усилия, в том числе через запуск совместных образовательных программ, так называемых сетевых программ. Это объединение усилий, как правило, двух университетов - один с российской стороны, другой с белорусской. Выдача двух дипломов. Ну и, конечно, использование потенциала интеллектуального и материально-технической базы двух университетов", - сказал министр по итогам своих переговоров в понедельник в белорусском правительстве. Видеокомментарий опубликовал Telegram-канал белорусского правительства.
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Он уточнил, что о такого рода программах стороны договорились еще в прошлом году с участием Казанского федерального университета и Казанского авиационного института. "Сегодня готовы соглашения с тремя белорусскими университетами Московского государственного технического университета имени Баумана. Это - один из ведущих технических российских университетов. эти программы в области подготовки инженерно-технических кадров. И вот сегодня мы с руководством Совета министров (Белоруссии – ред.) обсуждали предметно подготовку кадров для наших предприятий, в том числе новый совместный проект", - сказал Фальков.
Он рассказал, что во вторник в Могилеве планируется подписать соответствующее соглашение и провести совместную коллегию с министерством образования Белоруссии, где одним из вопросов будет подготовка инженерно-технических кадров.
"У нас целый ряд сегодня проектов в области науки, … в области высшего образования. Мы хотим сделать новый шаг вперед, объединить еще больше усилий, сделать совокупность взаимоувязанных программ подготовки кадров для наших предприятий - как в России, так и в Беларуси, - объединив усилия ведущих российских и белорусских университетов", - добавил министр.
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