https://ria.ru/20250630/evrosoyuz-2026233576.html

Перевооружение ЕС может стать исторической ошибкой, пишет NYT

Перевооружение ЕС может стать исторической ошибкой, пишет NYT - РИА Новости, 30.06.2025

Перевооружение ЕС может стать исторической ошибкой, пишет NYT

Стремительное перевооружение Евросоюза может стать для него исторической ошибкой на фоне проблем с выделением средств, координацией между государствами ЕС,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:59:00+03:00

2025-06-30T10:59:00+03:00

2025-06-30T10:59:00+03:00

в мире

европа

гаага

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Стремительное перевооружение Евросоюза может стать для него исторической ошибкой на фоне проблем с выделением средств, координацией между государствами ЕС, такое мнение выразил автор материала газеты New York Times. По словам автора, стремлении Европы к военизации вряд ли сработает на фоне проблем по "эффективности и масштабу" ее проведения. Выделение странами ЕС больших финансов на военную сферу может нагрузить "ограниченные бюджеты" стран, отбирая средства у социальных программ и проектов по развитию инфраструктуры, отмечает издание. "Фокус на обороне в ущерб всему остальному рискует повести Европейский союз не вперед, а назад. Стремительное перевооружение может стать исторической ошибкой, а не большим прорывом", - говорится в публикации. В статье New York Times поднимаются другие проблемы, с которыми могут столкнуться попытки перевооружения ЕС. В частности, издание упоминает "типично европейскую проблему координации". Отмечается, что расходы перевооружения континента увеличиваться за счет децентрализованного принятие решений странами блока, при котором страны отдельно соперничают за контракты. New York Times рассуждает, что нынешний подход ЕС по расходам на военную сферу можно охарактеризовать как экономическую политику "военное кейнсианство", при которой власти страны должны увеличивать военные расходы для стимула роста экономики. Однако, по словам автора материала, при текущем курсе Европа не только не достигнет такой политики, но и не получит стратегию обороны, подходящую для того, чтобы стать "суперсилой". "Вместо этого она (Европа - ред.) рискует получить:... скудное экономическое восстановление без долгосрочных перспектив роста и пышные выплаты оборонному сектору, которые не позволят Европе сравниться с ее коллегами", - подводит итог газета. Ранее, на саммите НАТО в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите.

https://ria.ru/20250630/rossiya-2026156165.html

европа

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, гаага, евросоюз, нато