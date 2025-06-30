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Bloomberg: ЕС готов принять торговое соглашение с США
Bloomberg: ЕС готов принять торговое соглашение с США - РИА Новости, 30.06.2025
Bloomberg: ЕС готов принять торговое соглашение с США
ЕС готов принять торговое соглашение с США, которое включает в себя 10% пошлины на многие товары блока, но Евросоюз хочет, чтобы Вашингтон взял на себя... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T23:30:00+03:00
2025-06-30T23:30:00+03:00
2025-06-30T23:30:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
брюссель
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ЕС готов принять торговое соглашение с США, которое включает в себя 10% пошлины на многие товары блока, но Евросоюз хочет, чтобы Вашингтон взял на себя обязательство снизить ставки в ключевых секторах, таких как фармацевтика, алкоголь и полупроводники, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Европейский союз готов принять торговое соглашение с США, которое включает в себя 10% универсальную пошлину на многие экспортные товары блока, но хочет, чтобы США взяли на себя обязательство снизить ставки в ключевых секторах, таких как фармацевтика, алкоголь, полупроводники и коммерческие самолеты", - говорится в публикации. По данным источников агентства, ЕС также подталкивает США к введению квот и льгот, чтобы эффективно снизить пошлины США на автомобили и автозапчасти, а также на сталь и алюминий. В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта. В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Срок переговоров истекает 9 июля.
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сша, вашингтон (штат), брюссель, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Вашингтон (штат), Брюссель, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Bloomberg: ЕС готов принять торговое соглашение с США
Bloomberg: ЕС готов принять соглашение с США, включающее 10% пошлины на товары