https://ria.ru/20250630/ekspert-2026390935.html

Эксперт: переосмысление инфобезопасности нужно для контроля за ИИ

Эксперт: переосмысление инфобезопасности нужно для контроля за ИИ - РИА Новости, 30.06.2025

Эксперт: переосмысление инфобезопасности нужно для контроля за ИИ

Жесткий контроль за искусственным интеллектом в государственном секторе требует переосмысления подхода к информационной безопасности, сообщил заместитель... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T20:47:00+03:00

2025-06-30T20:47:00+03:00

2025-06-30T20:47:00+03:00

россия

технологии

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жесткий контроль за искусственным интеллектом в государственном секторе требует переосмысления подхода к информационной безопасности, сообщил заместитель генерального директора – коммерческий директор компании "Газинформсервис" Роман Пустарнаков. В пресс-службе компании напомнили, что с 1 марта 2026 года вступит в силу приказ ФСТЭК России, устанавливающий правила информационной безопасности для государственных информационных систем и подведомственных организаций, в том числе для использования систем искусственного интеллекта (ИИ). Среди изменений – обязательный контроль достоверности ИИ и полный запрет на использование облачных решений для обработки критически важной информации. Приказ призван создать более зрелую и защищенную архитектуру безопасности, учитывающую стремительное развитие ИИ-технологий, подчеркнули в компании. "Входя в консорциум по исследованию безопасности ИИ и возглавляя рабочую группу по созданию реестра доверенных ИИ-решений, "Газинформсервис" обеспечивает создание основного ориентира для выбора и внедрения ИИ в госсекторе. Решения компании уже сейчас соответствуют обновлённым требованиям ФСТЭК", — подчеркнул Пустарнаков, его слова приводит пресс-служба. Среди требований, которые устанавливает приказ, – контроль достоверности ответов ИИ, защита ИИ-систем и данных, запрет на облачные ИИ-сервисы, использование ИИ в мониторинге ИБ. "Даже доверенные ИИ-системы уязвимы: возможны утечки данных, внедрение вредоносного кода и эксплуатация уязвимостей", – подчеркнул Пустарнаков. В компании отметили, что новые нормы от ФСТЭК – это не просто очередной виток усиления информационной безопасности, а шаг к формированию безопасной и контролируемой среды для ИИ в госсекторе и на объектах КИИ. С одной стороны, это позволит использовать потенциал ИИ для защиты информации. С другой – создает четкие барьеры для рисков, связанных с галлюцинациями, утечками и злоупотреблениями.

https://ria.ru/20250513/sotsseti-2016602572.html

https://ria.ru/20250413/ekspert-2010976393.html

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россия, технологии, искусственный интеллект (ии)