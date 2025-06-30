Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: переосмысление инфобезопасности нужно для контроля за ИИ - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/ekspert-2026390935.html
Эксперт: переосмысление инфобезопасности нужно для контроля за ИИ
Эксперт: переосмысление инфобезопасности нужно для контроля за ИИ - РИА Новости, 30.06.2025
Эксперт: переосмысление инфобезопасности нужно для контроля за ИИ
Жесткий контроль за искусственным интеллектом в государственном секторе требует переосмысления подхода к информационной безопасности, сообщил заместитель... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T20:47:00+03:00
2025-06-30T20:47:00+03:00
россия
технологии
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026391453_0:101:1921:1181_1920x0_80_0_0_23a9c103720bb69968e5bb953b238d0c.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жесткий контроль за искусственным интеллектом в государственном секторе требует переосмысления подхода к информационной безопасности, сообщил заместитель генерального директора – коммерческий директор компании "Газинформсервис" Роман Пустарнаков. В пресс-службе компании напомнили, что с 1 марта 2026 года вступит в силу приказ ФСТЭК России, устанавливающий правила информационной безопасности для государственных информационных систем и подведомственных организаций, в том числе для использования систем искусственного интеллекта (ИИ). Среди изменений – обязательный контроль достоверности ИИ и полный запрет на использование облачных решений для обработки критически важной информации. Приказ призван создать более зрелую и защищенную архитектуру безопасности, учитывающую стремительное развитие ИИ-технологий, подчеркнули в компании. "Входя в консорциум по исследованию безопасности ИИ и возглавляя рабочую группу по созданию реестра доверенных ИИ-решений, "Газинформсервис" обеспечивает создание основного ориентира для выбора и внедрения ИИ в госсекторе. Решения компании уже сейчас соответствуют обновлённым требованиям ФСТЭК", — подчеркнул Пустарнаков, его слова приводит пресс-служба. Среди требований, которые устанавливает приказ, – контроль достоверности ответов ИИ, защита ИИ-систем и данных, запрет на облачные ИИ-сервисы, использование ИИ в мониторинге ИБ. "Даже доверенные ИИ-системы уязвимы: возможны утечки данных, внедрение вредоносного кода и эксплуатация уязвимостей", – подчеркнул Пустарнаков. В компании отметили, что новые нормы от ФСТЭК – это не просто очередной виток усиления информационной безопасности, а шаг к формированию безопасной и контролируемой среды для ИИ в госсекторе и на объектах КИИ. С одной стороны, это позволит использовать потенциал ИИ для защиты информации. С другой – создает четкие барьеры для рисков, связанных с галлюцинациями, утечками и злоупотреблениями.
https://ria.ru/20250513/sotsseti-2016602572.html
https://ria.ru/20250413/ekspert-2010976393.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026391453_105:0:1814:1282_1920x0_80_0_0_21791dd851cb925b72c8206675e1d967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, искусственный интеллект (ии)
Россия, Технологии, Искусственный интеллект (ИИ)
Эксперт: переосмысление инфобезопасности нужно для контроля за ИИ

Пустарнаков: переосмысление подхода к инфобезопасности нужно для контроля за ИИ

© Фото : представлено пресс-службой ООО "Газинформсервис"Заместитель генерального директора – коммерческий директор компании "Газинформсервис" Роман Пустарнаков
Заместитель генерального директора – коммерческий директор компании Газинформсервис Роман Пустарнаков - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : представлено пресс-службой ООО "Газинформсервис"
Заместитель генерального директора – коммерческий директор компании "Газинформсервис" Роман Пустарнаков
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жесткий контроль за искусственным интеллектом в государственном секторе требует переосмысления подхода к информационной безопасности, сообщил заместитель генерального директора – коммерческий директор компании "Газинформсервис" Роман Пустарнаков.
В пресс-службе компании напомнили, что с 1 марта 2026 года вступит в силу приказ ФСТЭК России, устанавливающий правила информационной безопасности для государственных информационных систем и подведомственных организаций, в том числе для использования систем искусственного интеллекта (ИИ). Среди изменений – обязательный контроль достоверности ИИ и полный запрет на использование облачных решений для обработки критически важной информации.
Социальная сеть - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Эксперт рассказала, зачем соцсети хранят данные с удаленных аккаунтов
13 мая, 04:59
Приказ призван создать более зрелую и защищенную архитектуру безопасности, учитывающую стремительное развитие ИИ-технологий, подчеркнули в компании.
"Входя в консорциум по исследованию безопасности ИИ и возглавляя рабочую группу по созданию реестра доверенных ИИ-решений, "Газинформсервис" обеспечивает создание основного ориентира для выбора и внедрения ИИ в госсекторе. Решения компании уже сейчас соответствуют обновлённым требованиям ФСТЭК", — подчеркнул Пустарнаков, его слова приводит пресс-служба.
Среди требований, которые устанавливает приказ, – контроль достоверности ответов ИИ, защита ИИ-систем и данных, запрет на облачные ИИ-сервисы, использование ИИ в мониторинге ИБ.
"Даже доверенные ИИ-системы уязвимы: возможны утечки данных, внедрение вредоносного кода и эксплуатация уязвимостей", – подчеркнул Пустарнаков.
В компании отметили, что новые нормы от ФСТЭК – это не просто очередной виток усиления информационной безопасности, а шаг к формированию безопасной и контролируемой среды для ИИ в госсекторе и на объектах КИИ. С одной стороны, это позволит использовать потенциал ИИ для защиты информации. С другой – создает четкие барьеры для рисков, связанных с галлюцинациями, утечками и злоупотреблениями.
Программирование - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Эксперт назвала главные киберугрозы начала 2025 года
13 апреля, 10:54
 
РоссияТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала