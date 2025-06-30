https://ria.ru/20250630/eksar-2026380055.html

Программа страхование отсрочки платежа для МСП от ЭКСАР работает уже 5 лет

Программа страхование отсрочки платежа для МСП от ЭКСАР работает уже 5 лет - РИА Новости, 30.06.2025

Программа страхование отсрочки платежа для МСП от ЭКСАР работает уже 5 лет

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, группа РЭЦ) уже пять лет успешно поддерживает малый и средний бизнес, помогая... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T18:55:00+03:00

2025-06-30T18:55:00+03:00

2025-06-30T18:55:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_91f580feea69c804ee29b840375623bd.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, группа РЭЦ) уже пять лет успешно поддерживает малый и средний бизнес, помогая компаниям выходить на международные рынки без лишних рисков с помощью программы "Страхование отсрочки платежа для МСП", которая стала надежным инструментом для экспортеров России, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Продукт пополнил линейку решений Агентства в 2020 году, а в конце 2022 года услуга "Страхование отсрочки платежа" была запущена на платформе "Мой экспорт". Всего на сегодня заключено более 800 договоров, а услугами программы воспользовались более 480 экспортеров из 60 регионов России", - говорится в сообщении.В прошлом году среди лидеров по количеству экспортеров, заключивших договор страхования, оказались Республика Башкортостан, Нижегородская, Свердловская, Рязанская, Московская, а также Самарская и Смоленская области.География поставок, обеспеченных страховой защитой, впечатляет — товары поставлялись в 54 страны. Основными направлениями экспорта выступают страны СНГ – Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Армения и Азербайджан, а также страны Ближнего Востока и Азии – Турция, ОАЭ, Китай, Вьетнам.Продукт наиболее востребован среди поставщиков пищевой и сельскохозяйственной продукции, производителей строительных материалов, а также промышленного оборудования и запчастей.Среди постоянных клиентов программы — торговый дом "Росхолод", специализирующийся на дистрибуции оборудования для объектов HoReCa и Retail."Более двух лет мы используем страхование отсрочки платежа для МСП, и это решение действительно работает. Продукт не только позволяет снизить риск при работе с новыми контрагентами, но и выходить на новые рынки сбыта с гарантией поступления платежей за отгруженный товар", - отмечает представитель компании Родион Евсеев.Программа страхования дает экспортерам уверенность и предоставляет возможность расширять клиентскую базу, осваивать новые рынки, предлагать партнерам выгодные условия сотрудничества на условиях отсрочки платежа с минимальными финансовыми рисками для себя.Заявка подается через цифровую платформу "Мой экспорт", и уже в течение 3-4 рабочих дней клиент получает готовый электронный договор страхования — без лишних сложностей и бумажной волокиты. Максимальный объем поставок по одному договору может достигать 10 миллионов рублей. Страховая премия фиксированная и составляет 30 тысяч рублей при оформлении через экосистему.

https://ria.ru/20250630/rets-2026282821.html

https://ria.ru/20250630/eksport-2026282008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), экономика