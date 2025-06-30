https://ria.ru/20250630/efimov-2025909757.html

Ефимов: почти 18 тысяч человек получили новое жилье в ЮЗАО по реновации

Ефимов: почти 18 тысяч человек получили новое жилье в ЮЗАО по реновации - РИА Новости, 30.06.2025

Ефимов: почти 18 тысяч человек получили новое жилье в ЮЗАО по реновации

Около 18 тысяч участников программы реновации на юго-западе Москвы получили новое жилье, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:12:00+03:00

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2025-06-30T11:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Около 18 тысяч участников программы реновации на юго-западе Москвы получили новое жилье, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Переселение по программе реновации началось на юго-западе Москвы в 2018 году. За это время договоры на жилье в новостройках заключили почти 18 тысяч москвичей из 101 старого дома. Всего в округе город передал для переселения участников программы реновации 42 жилых комплекса", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего на юго-западе столицы планируют переселить свыше 116 тысяч горожан, проживающих в 512 ветхих домах.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что в районе Коньково в новое жилье переедут около 4 тысячи жителей, в Академическом районе и Зюзине - 3,5 тысячи горожан из 17 и 18 домов соответственно.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, что в текущем году новое жилье в рамках программы реновации получили 18 тысяч горожан.

https://ria.ru/20250626/moskva-2025524269.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)