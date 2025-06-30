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Ефимов: на северо-востоке Москвы по проекту КРТ построят жилье - РИА Новости, 30.06.2025
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09:12 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/efimov-2025908378.html
Ефимов: на северо-востоке Москвы по проекту КРТ построят жилье
Ефимов: на северо-востоке Москвы по проекту КРТ построят жилье - РИА Новости, 30.06.2025
Ефимов: на северо-востоке Москвы по проекту КРТ построят жилье
На северо-востоке Москвы по проекту комплексного развития территорий (КРТ), включающего более 9 гектаров, построят жилье для программы реновации и объекты... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:12:00+03:00
2025-06-30T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. На северо-востоке Москвы по проекту комплексного развития территорий (КРТ), включающего более 9 гектаров, построят жилье для программы реновации и объекты инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Северо-Восточном административном округе по программе комплексного развития территорий будет реорганизовано еще шесть участков общей площадью 9,31 гектара. Все они входят в один проект КРТ. Здесь застройщик возведет многоквартирные дома для реализации программы реновации, а также необходимую инфраструктуру, в том числе социальные объекты", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как подчеркнул заммэра, на первых этажах домов откроются предприятия малого бизнеса, что позволит создать 260 дополнительных рабочих мест.Включенные в проект развития участки расположены в Лосиноостровском и Ярославском районах, на Стартовой и Холмогорской улицах, а также в Хибинском проезде. Там построят почти 167 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации. Кроме того, вблизи Ярославского шоссе возведут детскую поликлинику площадью около 8 тысячи квадратных метров с отделением стоматологии, уточняется в сообщении пресс-службы градкомплекса.В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20250627/efimov-2025690390.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: на северо-востоке Москвы по проекту КРТ построят жилье

Ефимов: на северо-востоке Москвы по проекту КРТ построят жилье для реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. На северо-востоке Москвы по проекту комплексного развития территорий (КРТ), включающего более 9 гектаров, построят жилье для программы реновации и объекты инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Северо-Восточном административном округе по программе комплексного развития территорий будет реорганизовано еще шесть участков общей площадью 9,31 гектара. Все они входят в один проект КРТ. Здесь застройщик возведет многоквартирные дома для реализации программы реновации, а также необходимую инфраструктуру, в том числе социальные объекты", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как подчеркнул заммэра, на первых этажах домов откроются предприятия малого бизнеса, что позволит создать 260 дополнительных рабочих мест.
Включенные в проект развития участки расположены в Лосиноостровском и Ярославском районах, на Стартовой и Холмогорской улицах, а также в Хибинском проезде. Там построят почти 167 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации. Кроме того, вблизи Ярославского шоссе возведут детскую поликлинику площадью около 8 тысячи квадратных метров с отделением стоматологии, уточняется в сообщении пресс-службы градкомплекса.
В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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