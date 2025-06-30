https://ria.ru/20250630/efimov-2025908378.html

Ефимов: на северо-востоке Москвы по проекту КРТ построят жилье

Ефимов: на северо-востоке Москвы по проекту КРТ построят жилье - РИА Новости, 30.06.2025

Ефимов: на северо-востоке Москвы по проекту КРТ построят жилье

На северо-востоке Москвы по проекту комплексного развития территорий (КРТ), включающего более 9 гектаров, построят жилье для программы реновации и объекты... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:12:00+03:00

2025-06-30T09:12:00+03:00

2025-06-30T09:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. На северо-востоке Москвы по проекту комплексного развития территорий (КРТ), включающего более 9 гектаров, построят жилье для программы реновации и объекты инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Северо-Восточном административном округе по программе комплексного развития территорий будет реорганизовано еще шесть участков общей площадью 9,31 гектара. Все они входят в один проект КРТ. Здесь застройщик возведет многоквартирные дома для реализации программы реновации, а также необходимую инфраструктуру, в том числе социальные объекты", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как подчеркнул заммэра, на первых этажах домов откроются предприятия малого бизнеса, что позволит создать 260 дополнительных рабочих мест.Включенные в проект развития участки расположены в Лосиноостровском и Ярославском районах, на Стартовой и Холмогорской улицах, а также в Хибинском проезде. Там построят почти 167 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации. Кроме того, вблизи Ярославского шоссе возведут детскую поликлинику площадью около 8 тысячи квадратных метров с отделением стоматологии, уточняется в сообщении пресс-службы градкомплекса.В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20250627/efimov-2025690390.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)