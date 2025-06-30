https://ria.ru/20250630/dud-2026327591.html

На Дудя* завели дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента

На Дудя* завели дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента - РИА Новости, 30.06.2025

На Дудя* завели дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента

Уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента возбуждено в отношении блогера Юрия Дудя* (признан иноагентом в РФ), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:46:00+03:00

2025-06-30T15:46:00+03:00

2025-06-30T15:51:00+03:00

россия

москва

юрий дудь*

блогер

иноагент

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента возбуждено в отношении блогера Юрия Дудя* (признан иноагентом в РФ), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.В понедельник прокуратура Москвы потребовала возбудить против Дудя* дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Блогер был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространять материалы без должной маркировки, отметило ведомство."Дело уже возбуждено по статье 330.1 УК РФ", - сказал собеседник агентстваСанкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.

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россия, москва, юрий дудь*, блогер, иноагент, происшествия