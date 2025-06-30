https://ria.ru/20250630/dud-2026320901.html

Дудю* может грозить срок до двух лет

Дудю* может грозить срок до двух лет - РИА Новости, 30.06.2025

Дудю* может грозить срок до двух лет

Блогеру Юрию Дудю* (признан иноагентом) может грозить до двух лет лишения свободы в случае возбуждения против него уголовного дела о неисполнении обязанностей... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:24:00+03:00

2025-06-30T15:24:00+03:00

2025-06-30T15:24:00+03:00

россия

юрий дудь*

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иноагент

иноагенты

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Блогеру Юрию Дудю* (признан иноагентом) может грозить до двух лет лишения свободы в случае возбуждения против него уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента. В понедельник прокуратура Москвы потребовала возбудить против Дудя* дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Блогер был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространение материалов без должной маркировки, отметило ведомство. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также возможны штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, обязательные работы - до 480 часов, исправительные работы - до двух лет.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.

https://ria.ru/20250630/goblin-2026223525.html

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россия, юрий дудь*, блогер, иноагент, иноагенты, происшествия