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Дудю* может грозить срок до двух лет - РИА Новости, 30.06.2025
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15:24 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/dud-2026320901.html
Дудю* может грозить срок до двух лет
Дудю* может грозить срок до двух лет - РИА Новости, 30.06.2025
Дудю* может грозить срок до двух лет
Блогеру Юрию Дудю* (признан иноагентом) может грозить до двух лет лишения свободы в случае возбуждения против него уголовного дела о неисполнении обязанностей... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:24:00+03:00
2025-06-30T15:24:00+03:00
россия
юрий дудь*
блогер
иноагент
иноагенты
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Блогеру Юрию Дудю* (признан иноагентом) может грозить до двух лет лишения свободы в случае возбуждения против него уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента. В понедельник прокуратура Москвы потребовала возбудить против Дудя* дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Блогер был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространение материалов без должной маркировки, отметило ведомство. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также возможны штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, обязательные работы - до 480 часов, исправительные работы - до двух лет.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
https://ria.ru/20250630/goblin-2026223525.html
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россия, юрий дудь*, блогер, иноагент, иноагенты, происшествия
Россия, Юрий Дудь*, Блогер, иноагент, иноагенты, Происшествия
Дудю* может грозить срок до двух лет

Дудю может грозить до двух лет лишения свободы в случае возбуждения дела

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮрий Дудь
Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юрий Дудь. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Блогеру Юрию Дудю* (признан иноагентом) может грозить до двух лет лишения свободы в случае возбуждения против него уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента.
В понедельник прокуратура Москвы потребовала возбудить против Дудя* дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Блогер был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространение материалов без должной маркировки, отметило ведомство.
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Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Также возможны штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, обязательные работы - до 480 часов, исправительные работы - до двух лет.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
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