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В Иркутской области на трассе столкнулись две фуры - РИА Новости, 30.06.2025
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15:38 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/dtp-2026325009.html
В Иркутской области на трассе столкнулись две фуры
В Иркутской области на трассе столкнулись две фуры - РИА Новости, 30.06.2025
В Иркутской области на трассе столкнулись две фуры
Из-за столкновения двух большегрузов и джипа на трассе Р-258 "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области организовано реверсивное движение, сообщило ГУМВД РФ РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:38:00+03:00
2025-06-30T15:38:00+03:00
происшествия
авто
слюдянский район
иркутская область
иркутск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ИРКУТСК, 30 июн - РИА Новости. Из-за столкновения двух большегрузов и джипа на трассе Р-258 "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области организовано реверсивное движение, сообщило ГУМВД РФ по региону. Водитель большегруза Kia Bongo, двигаясь в сторону Иркутска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой машиной DAF и джипом Changan. В настоящее время на месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции. "Госавтоинспекция информирует об ограничении дорожного движения на федеральной автодороге Р-258 "Байкал" в районе 131-го километра в Слюдянском районе. На 18.50 (13.50 мск) организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении. Отмечается, что медицинская помощь понадобилась водителю грузовика Kia.
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слюдянский район
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происшествия, авто, слюдянский район, иркутская область, иркутск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Слюдянский район, Иркутская область, Иркутск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Иркутской области на трассе столкнулись две фуры

В Слюдянском районе Иркутской области организовано реверсивное движение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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ИРКУТСК, 30 июн - РИА Новости. Из-за столкновения двух большегрузов и джипа на трассе Р-258 "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области организовано реверсивное движение, сообщило ГУМВД РФ по региону.
Водитель большегруза Kia Bongo, двигаясь в сторону Иркутска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой машиной DAF и джипом Changan. В настоящее время на месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
"Госавтоинспекция информирует об ограничении дорожного движения на федеральной автодороге Р-258 "Байкал" в районе 131-го километра в Слюдянском районе. На 18.50 (13.50 мск) организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медицинская помощь понадобилась водителю грузовика Kia.
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ПроисшествияАвтоСлюдянский районИркутская областьИркутскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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