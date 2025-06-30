https://ria.ru/20250630/dron-2026388368.html

В Белгородской области дрон атаковал автомобиль

В Белгородской области дрон атаковал автомобиль - РИА Новости, 30.06.2025

В Белгородской области дрон атаковал автомобиль

Украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области, пострадал водитель, сообщает губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T20:04:00+03:00

2025-06-30T20:04:00+03:00

2025-06-30T20:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

авто

ракитянский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области, пострадал водитель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. "На участке автодороги Илёк-Кошары — Святославка Ракитянского района движущийся легковой автомобиль атакован дроном. Ранен водитель. Мужчина с осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что пострадавшему оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено, добавил глава области.

https://ria.ru/20250621/vsu-2024491975.html

ракитянский район

белгородская область

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происшествия, авто, ракитянский район, белгородская область, вячеслав гладков