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В Белгородской области дрон атаковал автомобиль
В Белгородской области дрон атаковал автомобиль - РИА Новости, 30.06.2025
В Белгородской области дрон атаковал автомобиль
Украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области, пострадал водитель, сообщает губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T20:04:00+03:00
2025-06-30T20:04:00+03:00
2025-06-30T20:04:00+03:00
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ракитянский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области, пострадал водитель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. "На участке автодороги Илёк-Кошары — Святославка Ракитянского района движущийся легковой автомобиль атакован дроном. Ранен водитель. Мужчина с осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что пострадавшему оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено, добавил глава области.
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происшествия, авто, ракитянский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Авто, Ракитянский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области дрон атаковал автомобиль
Гладков: в Белгородской области дрон атаковал автомобиль, пострадал водитель