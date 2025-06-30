СМИ: прототип Дракулы мог быть похоронен в Неаполе
Mattino: прототип вампира Дракулы мог быть похоронен в неаполитанской церкви
Церковь Санта-Мария-ла-Нова в Неаполе. Архивное фото
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РИМ, 30 июн – РИА Новости. Прототип самого известного в мире вампира, графа Дракулы, правитель Валахии Влад Цепеш, живший в XV веке, мог быть похоронен в неаполитанской церкви Санта-Мария-ла-Нова, о чем, как передает газета Mattino, утверждают местные исследователи.
Еще 2014 году издание писало об обнаружении возможного тайного места захоронения прототипа персонажа готического романа Брэма Стокера. Группа ученых в течение десяти лет изучала надгробную надпись из капеллы Турболо внутри церковного комплекса и монастыря и смогла ее расшифровать, сообщив об открытии на специальной конференции в Румынии.
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"Открытие, которое не оставит никаких сомнений и которое может переписать историю: по мнению ряда крупных ученых из Румынии, на могиле изображен панегирик самому Владу III", - пишет неаполитанская газета, приводя фотографию зашифрованного послания.
Издание приводит несколько расшифрованных фрагментов: "Влад, правитель валахов", "был убит дважды", "бежал", "и снова жил", "от своих врагов", "и в месте, где был похоронен", "был почитаем как мученик", "ушел с миром", "всегда восхваляя Бога". Как выяснилось, текст таинственной надписи в Санта-Мария-ла-Нова, датируемый 1480 годом, имел в своей основе древнегреческий язык, к которому были добавлены пять алфавитов балканского происхождения.
Захоронение Цепеша в Неаполе может быть связано с жизнью его предполагаемой дочери при дворе испанского государства Арагон и с союзом Неаполитанского королевства, Венгрии и Валахии против турок-османов. Исследователи утверждали, что граф не погиб в бою, а был взят в плен турками и впоследствии выкуплен дочерью. Та, будучи приемным ребенком знатной неаполитанской семьи, доставила его в Италию, где он скончался и был захоронен в капелле своего зятя. Часть ученых, участвовавших в проекте, даже предполагают, что западные правители хотели использовать Цепеша в новом крестовом походе, целью которого должно быть стать возвращение Константинополя христианам.
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