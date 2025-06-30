https://ria.ru/20250630/donetsk-2026405987.html

При ударе ВСУ по Донецку погиб человек

При ударе ВСУ по Донецку погиб человек - РИА Новости, 30.06.2025

При ударе ВСУ по Донецку погиб человек

Один человек погиб, еще двое, включая подростка, ранены при атаке ВСУ дальнобойными ракетами по Донецку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T23:47:00+03:00

2025-06-30T23:47:00+03:00

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое, включая подростка, ранены при атаке ВСУ дальнобойными ракетами по Донецку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В начале десятого вечера противник атаковал столицу региона дальнобойными ракетами авиационного базирования. К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы – погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина", - написал Пушилин.Глава ДНР также сообщил о повреждении ряда инфраструктурных объектов."Торговые павильоны рынка "Сокол", центральный универмаг, банк. На месте атаки возник пожар. Работы по ликвидации продолжаются, более точная информация будет после их завершения", - добавил он.Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщил, что боевики ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, в результате атаки погибла по меньшей мере одна женщина.

https://ria.ru/20250630/gorlovka-2026378111.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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донецк, вооруженные силы украины, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, происшествия