Рейтинг@Mail.ru
При ударе ВСУ по Донецку погиб человек - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:47 30.06.2025 (обновлено: 23:56 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/donetsk-2026405987.html
При ударе ВСУ по Донецку погиб человек
При ударе ВСУ по Донецку погиб человек - РИА Новости, 30.06.2025
При ударе ВСУ по Донецку погиб человек
Один человек погиб, еще двое, включая подростка, ранены при атаке ВСУ дальнобойными ракетами по Донецку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T23:47:00+03:00
2025-06-30T23:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
россия
денис пушилин
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026400790_94:0:1610:853_1920x0_80_0_0_33e2de146f63fbd1a50406d972c05604.png
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое, включая подростка, ранены при атаке ВСУ дальнобойными ракетами по Донецку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В начале десятого вечера противник атаковал столицу региона дальнобойными ракетами авиационного базирования. К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы – погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина", - написал Пушилин.Глава ДНР также сообщил о повреждении ряда инфраструктурных объектов."Торговые павильоны рынка "Сокол", центральный универмаг, банк. На месте атаки возник пожар. Работы по ликвидации продолжаются, более точная информация будет после их завершения", - добавил он.Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщил, что боевики ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, в результате атаки погибла по меньшей мере одна женщина.
https://ria.ru/20250630/gorlovka-2026378111.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026400790_284:0:1421:853_1920x0_80_0_0_70a9f3de3bc365d2f60a7163a708ce02.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, вооруженные силы украины, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Россия, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При ударе ВСУ по Донецку погиб человек

Пушилин: при ракетной атаке ВСУ по Донецку погиб человек, еще двое пострадали

© ФотоУкраинские войска нанесли удар по рынку в Донецке
Украинские войска нанесли удар по рынку в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото
Украинские войска нанесли удар по рынку в Донецке
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое, включая подростка, ранены при атаке ВСУ дальнобойными ракетами по Донецку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В начале десятого вечера противник атаковал столицу региона дальнобойными ракетами авиационного базирования. К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы – погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина", - написал Пушилин.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
ВСУ атаковали отделение банка в Горловке
Вчера, 18:42
Глава ДНР также сообщил о повреждении ряда инфраструктурных объектов.
"Торговые павильоны рынка "Сокол", центральный универмаг, банк. На месте атаки возник пожар. Работы по ликвидации продолжаются, более точная информация будет после их завершения", - добавил он.
Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщил, что боевики ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, в результате атаки погибла по меньшей мере одна женщина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныРоссияДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала