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Доллар подешевел к мировым валютам в первом полугодии - РИА Новости, 30.06.2025
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23:42 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/dollar-2026405370.html
Доллар подешевел к мировым валютам в первом полугодии
Доллар подешевел к мировым валютам в первом полугодии - РИА Новости, 30.06.2025
Доллар подешевел к мировым валютам в первом полугодии
Стоимость доллара готовится показать падение по отношению к мировым валютам по итогам первого полугодия: к евро он подешевел на 14%, к иене - на 8%, следует из... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T23:42:00+03:00
2025-06-30T23:42:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Стоимость доллара готовится показать падение по отношению к мировым валютам по итогам первого полугодия: к евро он подешевел на 14%, к иене - на 8%, следует из данных торгов. По состоянию на 22.24 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1778 доллара с 1,172 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,17 иены с уровня прошлого закрытия в 144,67 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,55% - до 96,85 пункта. Таким образом, с начала года американская валюта подешевела к евро на 13,8%, к иене - на 8,3%. Индекс доллара упал на 10,7%. Второй квартал доллар также готовится завершить в минусе: к евро на 8,9%, к иене - на 3,9%, индекс - на 7,1%. С начала завершающегося месяца европейская валюта укрепилась к американской на 3,8%, в то время как японская подешевела на 0,1%. Индекс доллара за июнь опустился на 2,5%.
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экономика, сша, курс доллара, россия
Экономика, США, Курс доллара, Россия
Доллар подешевел к мировым валютам в первом полугодии

Доллар готовится завершить полугодие падением стоимости к мировым валютам

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбменный пункт в Москве
Обменный пункт в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обменный пункт в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Стоимость доллара готовится показать падение по отношению к мировым валютам по итогам первого полугодия: к евро он подешевел на 14%, к иене - на 8%, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.24 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1778 доллара с 1,172 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,17 иены с уровня прошлого закрытия в 144,67 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,55% - до 96,85 пункта.
Таким образом, с начала года американская валюта подешевела к евро на 13,8%, к иене - на 8,3%. Индекс доллара упал на 10,7%.
Второй квартал доллар также готовится завершить в минусе: к евро на 8,9%, к иене - на 3,9%, индекс - на 7,1%.
С начала завершающегося месяца европейская валюта укрепилась к американской на 3,8%, в то время как японская подешевела на 0,1%. Индекс доллара за июнь опустился на 2,5%.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Индекс доллара опустился ниже 97 пунктов впервые с 1 марта 2022 года
Вчера, 10:08
 
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