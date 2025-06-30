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Доллар подешевел к мировым валютам в первом полугодии

Доллар подешевел к мировым валютам в первом полугодии - РИА Новости, 30.06.2025

Доллар подешевел к мировым валютам в первом полугодии

Стоимость доллара готовится показать падение по отношению к мировым валютам по итогам первого полугодия: к евро он подешевел на 14%, к иене - на 8%, следует из... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T23:42:00+03:00

2025-06-30T23:42:00+03:00

2025-06-30T23:42:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Стоимость доллара готовится показать падение по отношению к мировым валютам по итогам первого полугодия: к евро он подешевел на 14%, к иене - на 8%, следует из данных торгов. По состоянию на 22.24 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1778 доллара с 1,172 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,17 иены с уровня прошлого закрытия в 144,67 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,55% - до 96,85 пункта. Таким образом, с начала года американская валюта подешевела к евро на 13,8%, к иене - на 8,3%. Индекс доллара упал на 10,7%. Второй квартал доллар также готовится завершить в минусе: к евро на 8,9%, к иене - на 3,9%, индекс - на 7,1%. С начала завершающегося месяца европейская валюта укрепилась к американской на 3,8%, в то время как японская подешевела на 0,1%. Индекс доллара за июнь опустился на 2,5%.

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