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ЦБ повысил оценку российского внешнего долга - РИА Новости, 30.06.2025
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16:33 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/dolg-2026338005.html
ЦБ повысил оценку российского внешнего долга
ЦБ повысил оценку российского внешнего долга - РИА Новости, 30.06.2025
ЦБ повысил оценку российского внешнего долга
Банк России повысил оценку внешнего долга страны на 1 апреля до 317,5 миллиарда долларов с 312,4 миллиарда, следует из данных регулятора. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:33:00+03:00
2025-06-30T16:33:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Банк России повысил оценку внешнего долга страны на 1 апреля до 317,5 миллиарда долларов с 312,4 миллиарда, следует из данных регулятора. ЦБ в апреле сообщал, что задолженность России перед внешними кредиторами по итогам первого квартала составила 312,4 миллиарда долларов, увеличившись на 22,1 миллиарда долларов, или на 7,6%. Теперь же регулятор оценивает внешний долг на 1 апреля 2025 года в 317,5 миллиарда долларов, что на 26,7 миллиарда долларов больше уровня на начало года. Это стало максимальным значением задолженности перед нерезидентами с четвертого квартала 2023 года. Согласно данным регулятора, долг органов государственного управления вырос до 22 миллиарда долларов с 19,3 миллиарда кварталом ранее. Задолженность Центробанка и банков составила 101,1 миллиарда против 95,5 миллиарда, а реального сектора экономики - 194,5 миллиарда с 176 миллиардов. "Динамика внешнего долга определялась в значительной степени увеличением долларового эквивалента задолженности вследствие укрепления рубля. Наиболее существенно выросли обязательства прочих секторов, а также обязательства центрального банка и банков. Рост задолженности по суверенным ценным бумагам обусловил увеличение долга органов государственного управления на 14%", - поясняет ЦБ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил оценку российского внешнего долга

ЦБ повысил оценку внешнего долга России на 1 апреля до 317,5 миллиарда долларов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Центробанка РФ на Неглинной улице
Здание Центробанка РФ на Неглинной улице - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Центробанка РФ на Неглинной улице. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Банк России повысил оценку внешнего долга страны на 1 апреля до 317,5 миллиарда долларов с 312,4 миллиарда, следует из данных регулятора.
ЦБ в апреле сообщал, что задолженность России перед внешними кредиторами по итогам первого квартала составила 312,4 миллиарда долларов, увеличившись на 22,1 миллиарда долларов, или на 7,6%.
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Теперь же регулятор оценивает внешний долг на 1 апреля 2025 года в 317,5 миллиарда долларов, что на 26,7 миллиарда долларов больше уровня на начало года. Это стало максимальным значением задолженности перед нерезидентами с четвертого квартала 2023 года.
Согласно данным регулятора, долг органов государственного управления вырос до 22 миллиарда долларов с 19,3 миллиарда кварталом ранее. Задолженность Центробанка и банков составила 101,1 миллиарда против 95,5 миллиарда, а реального сектора экономики - 194,5 миллиарда с 176 миллиардов.
"Динамика внешнего долга определялась в значительной степени увеличением долларового эквивалента задолженности вследствие укрепления рубля. Наиболее существенно выросли обязательства прочих секторов, а также обязательства центрального банка и банков. Рост задолженности по суверенным ценным бумагам обусловил увеличение долга органов государственного управления на 14%", - поясняет ЦБ.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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