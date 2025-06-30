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Российские военные продвинулись в Часовом Яре и районе Ступочек в ДНР
Российские военные продвинулись в Часовом Яре и районе Ступочек в ДНР - РИА Новости, 30.06.2025
Российские военные продвинулись в Часовом Яре и районе Ступочек в ДНР
Российские силы продвинулись в Часовом Яре и районе Ступочек в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:36:00+03:00
2025-06-30T09:36:00+03:00
2025-06-30T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские силы продвинулись в Часовом Яре и районе Ступочек в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Городские бои, и пусть незначительное, но все же продвижение наших подразделений в самом Часовом Яре, а также в районе Ступочек, фиксируем на данный момент", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что на Краснолиманском направлении бои идут преимущественно в лесополках и балках.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Российские военные продвинулись в Часовом Яре и районе Ступочек в ДНР
Пушилин: ВС России продвинулись в Часовом Яре и районе Ступочек в ДНР