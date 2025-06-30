https://ria.ru/20250630/dnr-2026214146.html

Российские военные продвинулись в Часовом Яре и районе Ступочек в ДНР

Российские военные продвинулись в Часовом Яре и районе Ступочек в ДНР - РИА Новости, 30.06.2025

Российские военные продвинулись в Часовом Яре и районе Ступочек в ДНР

Российские силы продвинулись в Часовом Яре и районе Ступочек в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:36:00+03:00

2025-06-30T09:36:00+03:00

2025-06-30T09:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские силы продвинулись в Часовом Яре и районе Ступочек в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Городские бои, и пусть незначительное, но все же продвижение наших подразделений в самом Часовом Яре, а также в районе Ступочек, фиксируем на данный момент", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что на Краснолиманском направлении бои идут преимущественно в лесополках и балках.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность